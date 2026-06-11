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ரூ.60,000 முதல் ரூ.25 லட்சம் வரை கடன் தரும் தமிழக அரசு.. வெளியான குட் நியூஸ்! எப்படி பெறலாம்?

Sivaganga District Latest News: தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் 25 லட்ச ரூபாய் வரை கடன்கள் வழங்கப்படும் என சிவகங்கை  மாவட்ட ஆட்சியர் பொற்கொடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த கடனை யாரெல்லாம் எப்படி பெறலாம்  என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் அறிந்து கொள்ளலாம். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:30 PM IST
ரூ.60,000 முதல் ரூ.25 லட்சம் வரை கடன் தரும் தமிழக அரசு.. வெளியான குட் நியூஸ்! எப்படி பெறலாம்?
Image Credit: Sivaganga District Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ரூ.60,000 முதல் ரூ.25 லட்சம் வரை கடன் தரும் தமிழக அரசு.. வெளியான குட் நியூஸ்!
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