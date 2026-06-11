/ரூ.60,000 முதல் ரூ.25 லட்சம் வரை கடன் தரும் தமிழக அரசு.. வெளியான குட் நியூஸ்! எப்படி பெறலாம்?

Sivaganga District Latest News: தமிழக அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த சமூகத்தினருக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன்களை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழக அரசு கடன் தொடர்பாக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரை கடன்கள் வழங்கப்படும் என்று சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் பொற்கொடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனி நபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் தங்களது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக சாத்தியக்கூறுள்ள சிறுதொழில்கள் மற்றும் வியாபாரம் செய்ய தனிநபர் கடன் மற்றும் குழுக்கடன் திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகம் மூலம் கடன் உதவி வழங்கி வருகிறது.
தனிநபர் கடன் திட்டத்தின் கீழ் சிறுவர்த்தகம் / வணிகம், விவசாயம் மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழில்கள், கைவினைப்பொருட்கள் மற்றும் மரபுவழி சார்ந்த தொழில்கள் செய்வதற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25.00 லட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டிவிகிதம் ரூ.1.25 இலட்சம் வரை 7% மற்றும் ரூ.1.25 இலட்சம் முதல் ரூ.25.00 இலட்சம் வரை 8 சதவீதம் வரை கணக்கிடப்படுகிறது.
குழுக்கடன் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் சிறுதொழில் / வணிகம் செய்வதற்கு ஒருவருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1.25 லட்சம் வரையும் குழு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25 லட்சம் வரை ஆண்டிற்கு 7% வட்டி விகிதத்தில் கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
சுய உதவிக்குழு துவங்கி ஆறு மாதங்கள் பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும். திட்ட அலுவலர் (மகளிர்திட்டம்) அவர்களால் தரம் (Grading) செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு குழுவில் அதிகபட்சம் 20 உறுப்பினர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இருபாலருக்கான சுய உதவிக்குழு (Mixed Self Help Group) உறுப்பினர்களுக்கும் இக்கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவுசங்கங்களில் உறுப்பினராக உள்ளவர்களுக்கு ஒரு கறவை மாட்டிற்கு ரூ.60,000 வீதம் 2 கறவை மாடுகள் வாங்க அதிகபட்சடம் ரூ.1,20,,000/- வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டிவிகிதம் 7 சதவீதம் கணக்கிடப்படுகிறது.
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் மற்றும் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளிலும் கடன்விண்ணப்பம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும், இக்கழக இணையதள முகவரியில் (www.tabcedco.tn.gov.in) படியிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்த ஆவணங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் அல்லது கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் அல்லது மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கியில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என சிவகங்கை மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் சிவகங்கை மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாவட்டத்தில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்டோர், மக்கள் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த இத்திட்டத்தினை பயன்படுத்திக் கொள்ள ஏதுவாக கீழ்கண்ட விவரப்படி வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் லோன் மேளாக்கள் நடத்தப்படவுள்ளது.
|வ.எண்
|மாவட்டம்
|லோன் மேளா நடத்தப்படும் வட்டம்
|லோன் மேளா நடக்கும் நாட்கள்
|1.
|சிவகங்கை
|காளையார்கோவில்
|ஜூன் 12,2026
|2.
|சிவகங்கை
|இளையான்குடி
|ஜூன் 16,2026
|3.
|சிவகங்கை
|திருப்பத்தூர்
|ஜூன் 17,2026
|4.
|சிவகங்கை
|காரைக்குடி
|ஜூன் 18,2026
|5.
|சிவகங்கை
|சிங்கம்புணரி
|ஜூன் 19,2026
|6.
|சிவகங்கை
|தேவகோட்டை
|ஜூன் 23,2026