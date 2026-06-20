/மாதம் ரூ.40,000 சம்பளம்! இளைஞர்களுக்கு சூப்பரான வேலை.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு

Nagapattinam District News: தமிழக அரசு இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும் வகையில், பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிது. தாட்கோ பல்வேறு துறை சார்ந்த பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக, பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ) மூலமாக ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு பல்வேறுதிறன் அடிப்படையிலான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது தாட்கோ மற்றும் தனியார் நிறுவனம் இணைந்துஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு உணவு ஊட்டசத்து இயல் (Nutrition & Dietetics) உடல் எடை சீரமைப்பு (Slimming & Weight loss Courses) போன்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்படவுள்ளது.
இப்பயிற்சியினை ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பெற பழங்குடியினராகவும்,பன்னிரண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவராகவும், வயதுவரம்பு 18 முதல் 35 வயதிற்குள்ளும்,மற்றும் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 லட்சத்திற்குள் இருக்கவேண்டும். இப்பயிற்சிக்கானகாலஅளவு 50நாட்கள் மேலும் இராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவள்ளுர் மாவட்டத்தில் பயிற்சி நடைபெற உள்ளது.
தகுதிபெறும் நபர்கள் பயிற்சிநடைபெறும் மாவட்டத்தில் தங்கி படிப்பதற்கான செலவினத் தொகை தாட்கோவால் ஏற்கப்படும். இப்பயிற்சியில் தேர்ச்சி பெறும் தகுதியான நபர்களை பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனத்தின் மூலமாக வேலை வாய்ப்பும் அந்நிறுவனத்தின் மூலமாக ஆரம்ப கால மாதஊதியமாக சுமார் ரூ.15,000/-முதல் ரூ.20,000/-வரையும் வருவாய் ஈட்டும் வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்திதரப்படும்.
இதுகுறித்து வெளியான அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ) மூலமாக ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினஇளைஞர்களுக்கு பல்வேறு திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சிகள்வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன் அடிப்படையில் தாட்கோ, மற்றும் தனியார் நிறுவனம் இணைந்து ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு,Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided Manufacturing (CAM) course and Industrial Automation course போன்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்படவுள்ளது.
இப்பயிற்சியினை பெற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினராகவும், பி.இ. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், மின் மற்றும் மின்னணுவியல் இன்ஜினியரிங், பொறியியல் படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவராகவும், வயது வரம்பு 18 முதல் 35 வயதிற்குள்ளும், மற்றும் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். இப்பயிற்சிக்கான கால அளவு 90 நாட்கள். மேலும் பெரம்பலூர் மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் பயிற்சி நடைபெற உள்ளது. தகுதிபெறும் நபர்கள் பயிற்சி நடைபெறும் மாவட்டங்களில் தங்கி படிப்பதற்கான செலவினத் தொகை தாட்கோவால் ஏற்கப்படும்.
இப்பயிற்சியில் தேர்ச்சி பெறும் தகுதியான நபர்களை பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனத்தின் மூலமாக வேலை வாய்ப்பும் அந்நிறுவனத்தின் மூலமாக ஆரம்ப கால மாத ஊதியமாக சுமார் ரூ.25,000/- முதல் ரூ.40,000/- வரையும் வருவாய் ஈட்டும் வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சியில் சேருவதற்கு www.tahdco.com என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் மேலும் கூடுதல் விவரங்கள் தேவைப்படுவோர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மூன்றாம் தளத்தில் உள்ள தாட்கோ மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தை அணுகி பயன் பெறலாம் என நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.