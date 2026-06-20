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மாதம் ரூ.40,000 சம்பளம்! இளைஞர்களுக்கு சூப்பரான வேலை.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு

Nagapattinam District News: நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதன் மூலம் ரூ.15,000 முதல் ரூ.20,000 வரை சம்பளம் கிடைக்கும். இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 20, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:41 PM IST
மாதம் ரூ.40,000 சம்பளம்! இளைஞர்களுக்கு சூப்பரான வேலை.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு
Image Credit: Nagapattinam District News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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மாதம் ரூ.40,000 சம்பளம்! இளைஞர்களுக்கு சூப்பரான வேலை.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு
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