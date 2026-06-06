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ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி!

TN Government Teachers Latest Announcement: ஆசிரியர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. தொகுப்ழுதியத்தில் பணியாற்றி பணி வரன்முறை செய்யப்பட்ட சிறப்பு நிலை ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தி விரைவில் அதற்கான ஆணை வழங்க தொடக்க கல்வி இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 06, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:59 PM IST
ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி!
Image Credit: TN Government Teachers Latest Announcement

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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