/ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி!

TN Government Teachers Latest Announcement: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அரசு ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்காக பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில் ஆசிரியர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி வருகின்றனர். அதாவது, சக வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற கோரிக்கையை இடைநிலை ஆசிரியர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.
மேலும், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் ஆசிரியர்கள் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்றும் ஆசிரியர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இதற்காக தொடர் போராட்டங்களையும் ஆசிரியர்கள் சங்கம் நடத்தி வருகிறது. தற்போது தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வருவது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் வாக்குறுதியாக கொடுத்து இருந்தார்.
இந்த நிலையில், தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களாக பணியாற்றி இருப்பவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றி பிறகு, பணி வரன்முறை செய்யப்பட்ட சிறப்பு நிலை ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு முகாம் நடத்தி ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும் என தொடக்க கல்வி இயக்குநர் நரேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்ற, பணி வரன்முறை செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு பணிபலன்கள் மற்றும் சிறப்பு நிலைகளை பெறும் வகையில், உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 2004, 2005, 2006ஆம் ஆண்டுகளில் தொகுப்பூதியத்தில் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். இவர்கள் கடந்த 2006 ஜூன் 1ஆம் தேதி காலமுறை ஊதியத்தில் பணி வரன்முறை (பணி நிரந்தரம்) செய்யப்பட்டனர்.
பணி வரன்முறை செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் 2016ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1ஆம் தேதி தேர்வு நிலை பெற்றனர். 2026 ஜூன் 1ஆம் தேதி சிறப்பு நிலை பெற்றனர். தொகுப்பூதியத்தில் இருந்து 2026 ஜூன் 1ஆம் தேதி சிறப்பு நிலை பெற்ற ஆசிரியர்கள் மற்றும் 2016ல் தேர்வு நிலை பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு உரிய ஆணை கிடைக்க வேண்டும் என ஆசிரியர்கள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
கோரிக்கையை அடுத்து, தொகுப்பூதியத்தில் பணியில் சேர்ந்து பின்னர் வரன்முறை செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களின் விவரங்கள், ஊதிய நிர்ணயம், பதவி உயர்வு தகுதீ, சிறப்பு நிலை/தேர்வு நிலை பலன்கள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் நரேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதற்காக மாவட்ட அளவில் சம்பந்தப்பட்ட வட்டாரக் கல்வி அலுவலகத்தில் சிறப்பு முகாம் நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார். சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் ஆவணங்களை சரிபார்த்து, ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய சிறப்பு நிலை தொடர்பான நலன்கள், ஆணைகளை வழங்கும் பணிகளை விரைவுப்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார். இதில் ஏதேனும் புகார்கள் வந்தால், சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தொடக்க கல்வி இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தொகுப்ழுதியத்தில் பணியாற்றி பணி வரன்முறை செய்யப்பட்ட சிறப்பு நிலை ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தி விரைவில் அதற்கான ஆணை வழங்க தொடக்க கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு
2004, 2005, 2006ஆம் ஆண்டுகளில் தொகுப்பூதியத்தில் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் இந்த நடவடிக்கையால் பயனடைவார்கள்.
ஆசிரியர்களின் விவரங்கள், ஊதிய நிர்ணயம், பதவி உயர்வு தகுதீ, சிறப்பு நிலை/தேர்வு நிலை பலன்கள் மற்றும் உரிய ஆவணங்களை விரைவாக வழங்கப்படும்.