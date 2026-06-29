Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /அரசு கல்லூரி ஆசியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பணியிட மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

அரசு கல்லூரி ஆசியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பணியிட மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

TN Government Teachers Latest Announcement: 2026-27ஆம் ஆண்டு பணியிடமாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வில் (General Counselling) கலந்துகொள்ள ஜூலை 7ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, இதற்கு ஆசிரியர்கள் எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 29, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:41 PM IST
அரசு கல்லூரி ஆசியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பணியிட மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?
Image Credit: TN Government Teachers Latest AnnouncementSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சூரிய பெயர்ச்சி 2026: ஜூலை 16 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தொழில், வேலையில் அமோக முன்னேற்றம்!
Astrology1 hr ago
2
Radhika1 hr ago
3
Chennai News2 hrs ago
4
RRB Recruitment2 hrs ago
5
Edappadi Palaniswami2 hrs ago