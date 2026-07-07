/அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்

TN Government Teachers Recruitment: தமிழக அரசு மாவட்ட வாரியாக உள்ள ஆசிரியர் காலிப் பணியிடங்களை தொகுப்பூதியத்தில் நிரப்பி வருகிறது. நெல்லை, கரூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பத்மஜா முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின்கீழ் இயங்கும் ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்க/நடுநிலை/ உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள 2 தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், 2 ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் 14 இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களை தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் தற்காலிகமாக நிரப்பப்பட உள்ளது.
14 இடைநிலை பணியிடங்களை தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. மேற்படி பணியிடங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட கல்வி தகுதிகளுடன் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் (TET Paper 1/2) உரிய கல்வி சான்றுகளுடன் அருகில் உள்ள ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளிலோ அல்லது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்திலோ 08.07.2026 பிற்பகல் 05.00 மணிக்குள் நேரில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பத்மஜா தெரிவித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காடு மற்றும் தெற்குபுலிமான்குளம் அரசு ஆதிந தொடக்கப்பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்களை, தற்காலிகமாக தொகுப்பூதியத்தில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவின் மூலம் நிரப்பிட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதன் பேரில் கீழ்க்கண்ட பணிநியமன நெறிமுறைகள் மற்றும் தகுதிகளைப் பின்பற்றி நிரப்பப்படுகிறது.
இதற்கு விண்ணப்பதாரர்கள் 02.07.2026 முதல் 10.07.2026 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து மூலமான விண்ணப்பங்களை நேரடியாகவோ / அஞ்சல் மூலமாகவோ உரிய கல்வித்தகுதி சான்றுகளுடன் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
வரையறுக்கப்பட்ட கல்வி தகுதிகளுடன் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் (TET Paper -1). இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான தற்போதைய நடைமுறையில் பின்பற்றப்படவேண்டும். உள்ள அரசு விதிகளில் உள்ளவாறு பின்பற்ற வேண்டும்.
இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நியமனத்தில் ஆதிதிராவிடர்/பட்டியலினத்தவர்களுக்கு முன்னுரிமையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். பள்ளி அமைந்துள்ள எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் இல்லையெனில் பள்ளி அமைவிட ஒன்றிய எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள்(இல்லையெனில்)மாவட்ட எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்) அருகாமை மாவட்டத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சந்தேகங்களுக்கு 7338801275, 7338801337, 9952868793 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்புக்கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.