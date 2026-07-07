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அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்

Kallakurichi District News: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களை தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் தற்காலிகமாக நிரப்பப்பட உள்ளது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 07, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:34 PM IST
அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்
Image Credit: TN Government Teachers RecruitmentSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
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