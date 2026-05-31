/ஆசிரியர்கள் நியமனம் அறிவிப்பு.. மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்!

TN Government Teachers Recruitment: தமிழகத்தில் ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில், தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமிக்க தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மாதம் ரூ.18,000 சம்பளத்தில் தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமிக்க தமிழக அரசு பரிந்துரை செய்துள்ளது.
TN Government Teachers Recruitment: தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் எழுந்த வண்ணம் இருந்த நிலையில், தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் தற்போது கோடை விடுமுறையில் உள்ளனர். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் கோடை விடுமுறை தொடங்கியது. ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதாக பள்ளிக்ல்வித்துறை அறிவித்து இருந்தது. அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் பள்ளிக்கல்வித்துறை செய்து வருகிறது. இதற்கிடையில், வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால், பள்ளிகள் திறப்பை தள்ளி வைத்தது.
அதாவது, ஜூன் 4ஆம் தேதி தமிழகத்தில் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. இதனை அடுத்து, புத்தகம், சீருடை உள்ளிட்டவற்றை அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. பள்ளிகள் திறக்க இன்னும் 3 நாட்களே உள்ளன. இதற்கிடையில், பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை இருப்பதாக தொடர் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தது.
2026-27ஆம் கல்வியாண்டு தொடங்கும் நிலையில், பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் முழுமையாக இருக்க வேண்டும். காலிப் பணியிடங்கள் இல்லாதவாறு பார்த்துக கொள்ள வேண்டும். காலிப் பணியிடங்கள் இருந்தால் தற்காலிக ஆசிரியர்கள் மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்த பணிகள் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் ஆனால், நடப்பாண்டு தாமதமாக தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நிரப்ப இருக்கின்றனர். பல்வேறு தரப்பினரும் ஆசிரியர்கள் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழக அரசு பள்ளிகளில் தற்காலிக பணியிடங்களை நிரப்ப உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
|வ.எண்
|பள்ளிகள்
|பணியிடங்கள்
|கல்வித்தகுதி
|வருமானம்
|1.
|சென்னை தொடக்கப் பள்ளிகள்
|101
|C.P.Ed/B.P.Ed,
|ரூ.18,000
|2.
|சென்னை நடுநிலைப் பள்ளிகள்
|29
|B.P.Ed/M.P.Ed
|ரூ.20,000
|3.
|சென்னை உயிர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள்
|50
|B.P.Ed/M.P.Ed
|ரூ.25,000
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னை மாநகராட்சி கல்வித்துறையின் கீழ் இயங்கும் சென்னை தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பள்ளி மேலாண்மை குழு (SMC) மூலம் தற்காலிக அடிப்படையில் ஜூன் முதல் மார்ச் வரை 10 மாதங்களுக்கு மட்டும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
அதன்படி, சென்னை தொடக்கப் பள்ளியில் 101 பணியிடங்கள், சென்னை நடுநிலைப் பள்ளியில் 29 காலிப் பணியிடங்கள், சென்னை உயர் நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 50 காலிப் பணியிடங்கள் மொத்தம் 180 பணியிடங்களில் தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட உள்ளனர்.
கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, தொடக்கப்பள்யியில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் C.P.Ed/B.P.Ed, சென்னை நடுநிலைப் பள்ளிகளில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் B.P.Ed/M.P.Ed படித்திருக்க வேண்டும். சென்னை உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க B.P.Ed/M.P.Ed படித்திருக்க வேண்டும்.
மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, சென்னை தொடக்கப் பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்களாக தேர்ச்சி பெறுபவர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.18,000, சென்னை நடுநிலைப் பள்ளிகளில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு ரூ.20,000, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு ரூ.25,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர்கள் தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்து அவர்களின் விவரங்களுடன் கூடிய பரிந்துரையை உரிய ஆவணங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட உதவி கல்வி அலுவலரிடம் உடனடியாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.