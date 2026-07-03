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ஆசிரியர்கள் நியமனம்.. 38 காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. தமிழக அரசு அதிரடி!

TN Govt Teachers Recruitment: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் 38  ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் இருப்பதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு ஜூலை 6ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 03, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:51 PM IST
ஆசிரியர்கள் நியமனம்.. 38 காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. தமிழக அரசு அதிரடி!
Image Credit: TN Govt Teachers RecruitmentSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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