/ஆசிரியர்கள் நியமனம்.. 38 காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. தமிழக அரசு அதிரடி!

TN Govt Teachers Recruitment: தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது. ஆசிரியர் பணயிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, மயிலாடுதுறையில் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளில் 38 காலிப்பணியிடங்கள் இருப்பதாகவும், இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம், மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள 28 இடைநிலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள், கொண்டல், மாதானம், அரசு ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் திருக்குளம்பியம் அரசு ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப் பள்ளி ஆகியவற்றில் காலியாக உள்ள 5 பட்டதாரி ஆசிரியர் காலிப் பணியிடங்கள் (தமிழ் -1, ஆங்கிலம் -1, கணிதம் -1, அறிவியல் -1, சமூக அறிவியல் -1 ) நிரப்பப்படுகிறது.
மேலும், ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளியில் இயற்பியல் பாடப்பிரிவில் காலிப்பணியிடம், காரைமேடு அரசு ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளியில் பொருளாதாரம் பாடப்பிரிவில் -1 காலிப்பணியிடம், மாதானம் அரசு ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளியில் உயிரியல், வேதியியல், இயற்பியல் பாடப்பிரிவுகளில் முறையே -1 காலிப்பணியிடம் வீதம் மொத்தம் 3 காலிப்பணியிடங்கள் என மொத்தம் 5 முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் ஆக மொத்த கூடுதல் 38 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
பள்ளி மேலாண்மை குழு மூலம் தற்காலிகமாக தொகுப்பூதியத்தில் ஆசிரியர்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. எனவே, தற்காலிக தொகுப்பூதியத்தில் பணி நியமனம் செய்வதற்கு 01.07.2026 முதல் 06.07.2026 வரை விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து மூலமான விண்ணப்பங்களை நேரடியாகவோ அல்லது அஞ்சல் மூலமாகவோ உரிய கல்வித்தகுதி சான்றுகளுடன் (3 பிரதிகளில்) மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாக இரண்டாவது தளத்தில் இயங்கி வரும் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் 06.07.2026 அன்று மாலை 05.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|மாவட்டங்கள்
|மயிலாடுதுறை, கரூர்
|ஆசிரியர் பணியிடங்கள்
|மயிலாடுதுறையில் 38, கரூரில் ஒன்று
|விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள்
|மயிலாடுதுறை - ஜூலை 6, கரூர் - ஜூலை 7
|விண்ணப்பிப்பது எப்படி
|ஆட்சியர் அலுவலகம் சென்று விண்ணப்பங்களை பெற்று சமர்ப்பிக்கலாம்
இதுகுறித்து கரூர் ஆட்சியர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் சின்னமநாயக்கன்பட்டி, அரசு ஆதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளியில் காலியாக உள்ள முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல் மற்றும் வேதியியல்) காலிப்பணியிடத்தினை தற்காலிகமாக தொகுப்பூதியத்தில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவின் மூலம் நியமனம் செய்ய தகுதி பெற்ற நபர்களிடமிருந்து வரவேற்கப்படுகின்றன.
விண்ணப்பங்கள் மேற்காண் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல் மற்றும் வேதியியல்) காலிப்பணிடத்திற்கு முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியருக்கான கல்விதகுதி பெற்ற நபர்கள் உரிய கல்வித்தகுதி சான்றுகளுடன் எழுத்து மூலமான விண்ணப்பங்களுடன் நேரடியாகவோ/ அஞ்சல் மூலமாகவோ 03.07.2026 முதல் 07.07.2026 முடிய மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், முதல் தளம், அறை எண்.114, கரூர் 639007 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.