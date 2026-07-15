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ராணிப்பேட்டை: ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு

Ranipet District News: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த  அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:41 AM IST
ராணிப்பேட்டை: ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு
Image Credit: Ranipet District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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