/ராணிப்பேட்டை: ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு

Ranipet District News: தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள ஆதிதிராவிடர் பள்ளிகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. பள்ளிகளில் ஆசிரிய பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, மாதம் ரூ.18000 தொகுப்பூதியத்தில் இந்த பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சமூக நீதித்துறையின் கீழ் இயங்கும் கீழ்கண்ட சமூக நீதி நல மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் பள்ளி மேலாண்மைகுழு மூலம் தொகுப்பூதியத்தில் தற்காலிகமாக நிரப்பப்பபடுகிறது. இதற்கு தகுதியான நபர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கப்படுகிறது.
முதுகலைபட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தெரிவுக்கான ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம்நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளில் பங்கேற்று சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் கலந்துகொண்டவர்கள். இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்தில் பணிபுரியும் தகுதிவாய்ந்த தன்னார்வலர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.18000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்காண் தகுதியுடைய விருப்பமுள்ள பணிநாடுநர்கள் தங்களது விண்ணப்பத்தினை பதிவஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது நேரிலோ 24.07.2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் இராணிப்பேட்டை, மாவட்ட சமூக நீதித்துறை அலுவலகத்திற்கு கிடைக்கும் வண்ணம் அனுப்பி வைக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பிரியா ரவிச்சந்திரம் தெரிவித்துள்ளார். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட சமூக நீதித் துறை அலுவலர், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், 2-ம் தளம், E பிளாக், பாரதிநகர், ராணிப்பேட்டை என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டிற்கு பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப்பள்ளி, பெரும்பாறை பள்ளியில் காலியாக உள்ள ஒரு முதுநிலை கணித ஆசிரியர் மற்றும் ஒரு பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர் ஆக 2 காலிப்பணியிடங்களுக்கு தற்காலிக தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்படி தற்காலிக தொகுப்பூதிய முதுநிலை கணித ஆசிரியர் மற்றும் ஒரு பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர் ஆகிய 2 காலிப்பணியிடங்கள் பள்ளி மேலாண்மை குழு மூலமாக தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். தொகுப்பூதியத்தில் நிரப்பப்படும் முதுநிலை கணித ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிகளுடன் முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தெரிவுக்கான ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளில் பங்கேற்று சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் மற்றும் பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கு TET தாள் 2-ல் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்காலிக பணியிடத்தில் பணிபுரிய விருப்பமுள்ள நபர்கள் உரிய கல்விச்சான்றுகளுடன் விண்ணப்பங்களை, திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ எதிர்வரும் 15.07.2026-தேதிக்குள் அளிக்கலாம் என்ற விவரம் இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சியர் துர்காமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.