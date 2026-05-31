/தேர்வு கிடையாது.. ஆவினில் சூப்பரான வேலை.. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tiruppur Aavin Recruitment: ஆவினில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாவட்ட ஆவின் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணிக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Tiruppur Aavin Recruitment: தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாகவும், துறை ரீதியாகவும் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ஆவினில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ஆவின் நிறுவனம் கூட்டுறவுத்துறையின் கீழ் செயல்படடு வருகிறது. தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பின் கீழ் இயங்கி வரும் ஆவின், மாநிலம் முழுவதும் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்கள் விநியோகம் செய்து வருகிறது.
ஆவின் மூலம் பால் மட்டுமின்றி நெய், பனீர், தயிர் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆவின் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்த பணியிடங்களை அந்தந்த மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் நிரப்பி வருகிறது.
அந்த வகையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஆவினில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். அதன்படி, திருப்பூர் மாவட்ட ஆவின் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணிக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
திருப்பூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தில் உள்ள 3 கால்நடை மருத்துவர் ஆலோசகர் காலிப் பணியிடத்தை ஓராண்டு ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யும் பொருட்டு. 15/06/2026 அன்று காலை 11:00 மணியளவில் நேர்முகத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது கீழ்கண்ட கல்வித் தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் அசல் சான்றிதழ்களுடன் நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
அதன்படி, திருப்பூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தில் கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணி நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 3 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, B.V.Sc & AH With Computer Knowledge படித்திருக்க வேண்டும். சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, மாதம் ரூ.43,000 வழங்கப்படும். போக்குவரத்து படியாக மாதம் ரூ.8,000, இன்சன்டிவாக ரூ.5,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆவின் பால் குளிரூட்டும் நிலையம், வீரபாண்டி பிரிவு, பல்லடம் சாலை திருப்பூர் என்ற முகவரியில் நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்து. மேலும், தமிழில் எழுத மற்றும் படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் உள்ள பால் பண்ணைகளில் முன் அனுபவம் பெற்று இருக்க வேண்டும்.
கணினி துறையில் அடிப்படை அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும். இரு சக்கர வாகனம் /4 சக்கர வாகனம் மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித்தகுதி மற்றும் இதன் அடிப்படையில் பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ஒன்றிய அரசின் மிஷன் சக்தி (MSK) திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையம் (DHEW) சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை மூலம், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சமூகநல அலுவலக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நவம்பர் 2023 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு தகுதி வாய்ந்த வரவேற்கப்படுகிறது.
இதற்கான விண்ணப்பபடிவத்தினை tiruppur.nic.in என்ற இணையதள முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், அறை எண். 5,36 தரைதளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருப்பூர் என்ற முகவரிக்கு வரும் 30.05.2026 மாலை 5.00 பி.ப மணிக்குள் நேரில் வந்து சமர்ப்பிக்குமாறு நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. தாமதமாக பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, கணக்கு உதவியாளர் பணி நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இதற்கு மாத ஊதியமாக ரூ.20,000 வழங்கப்படும். இந்த பணிக்கு இளங்கலை/முதுகலை வணிகவியல் (B.com M.com)/ மற்றும் கணினி பணி அறிவு (Computer Skill) பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் விண்ணப்பதாரராக இருத்தல் வேண்டும். மூன்று வருட பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.