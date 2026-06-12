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டிஎன்பிஎஸ்சி: தேர்வர்களுக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TNPSC Latest News: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்காக தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்து தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 12, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:14 PM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி: தேர்வர்களுக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
Image Credit: TNPSC Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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