/டிஎன்பிஎஸ்சி: தேர்வர்களுக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TNPSC Latest News: தமிழக அரசின் இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. அனைவராலும் கட்டணம் செலுத்தி, தனியார் நிறுவனங்களில் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள முடியாது. எனவே, பொருளாதார ரீதியாக நவிவடைந்தவர்களுக்காக மத்திய, மாநில அரசு நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்காக இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை அந்தந்த மாவட்டங்களில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில், உளவியல் பகுப்பாய்வு சோதனைகளுடன் கூடிய வழிகாட்டுதல், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்குதல், போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்துதல், கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இதனில் போட்டிதேர்வுகளுக்கு, திறமையான, அனுபவமிக்க பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் பாடக்குறிப்புகள், தினசரி, மாத இதழ்கள், முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள் ஆகியவை வழங்கப்படுவதுடன் பாடவாரியான துணைத் தேர்வுகள், மாதிரித் தேர்வுகள் ஆகியவையும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் ஜூன் 1 ஆம் தேதி முதல் பின்வரும் போட்டித்தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மேற்காணும் போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் இப்பயிற்சி வகுப்பில் நேரடியாக கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் முதன்மை செயல் அலுவலர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையின் இயக்குநர் டாக்டர்.சி.பழனி.இ.அ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, விருப்பமுள்ள போட்டித் தேர்வர்கள் தங்களது ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் புகைப்படத்துடன் (Passport Size Photo) கீழ்க்கண்ட முகவரியில் நேரில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், A-28, முதல் தளம், டான்சி கட்டிடம், திரு.வி.க. தொழிற்பேட்டை, கிண்டி, சென்னை-32 என்ற முகவரியில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 044-22500134, 9361566648 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் மட்டுமில்லாமல், தென்காசி ஆட்சியரும் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தென்காசி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பல்வேறு தேர்வு முகமைகளால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் TNPSC, TNUSRB, SSC, மற்றும் RRB, போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் SSC CGL 12,256 காலிப் பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இணையவழியில் விண்ணப்பம் செய்ய கடைசி நாள் ஜூன் 22.06.2026. இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பம் செய்வதற்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். கூடுதல் விபரங்களை அறிய https://ssc.gov.in/ என்ற இணையதள பக்கத்தைப் பார்வையிடவும். இத்தேர்விற்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் (கதவு எண் :168, முகமதியா நகர், KFC பின்புறம்) குத்துக்கல்வலசையில் அமைந்துள்ள தென்காசி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் 17.06.2026 புதன் கிழமை காலை 10.30. மணிக்கு துவங்கப்படவுள்ளது.
இப்பயிற்சி வகுப்புகள் சிறந்த பயிற்றுநர்களை கொண்டு Smart Board பயன்படுத்தி நடத்தப்படவுள்ளது. மேலும் வாரந்தோறும் மாதிரி தேர்வுகளும் நடத்தப்படும். இப்போட்டித் தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து புத்தகங்களும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக நூலகத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உடையவர்கள் Tenkasi Employment Office என்ற Telegram சேனலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள Google படிவத்தை பூர்த்தி செய்து Submit செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.