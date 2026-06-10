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தொடர் விடுமுறை.. தமிழக அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு... கிளாம்பாக்கத்தில் கஷ்டப்பட வேண்டாம்!

TNSTC Special Buses June: வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. ஜூன் 12ஆம் முதல் ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என  போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 10, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:19 PM IST
தொடர் விடுமுறை.. தமிழக அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு... கிளாம்பாக்கத்தில் கஷ்டப்பட வேண்டாம்!
Image Credit: TNSTC Special Buses June

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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