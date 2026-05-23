/ரூ.1000 உதவித் தொகை அறிவிப்பு.. இளைஞர்களுக்கு விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

TN Government Unemployment Scheme: தமிழகத்தில் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். எனவே, எப்படி வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித் தொகை பெறலாம் என்பது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
TN Government Unemployment Scheme: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்கான பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்களின் நலனில் அதிக அக்கறை கொண்டு அவர்களுக்கான பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் தமிழக அரசு உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, தமிழ்நாடு அரசு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையம் மூலம் வேலையின்றி தவிக்கும் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டம் மூலம் மாதாந்திர உதவித் தொகை வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.300, மாற்றுத்திறானகிளுக்கு ரூ.600 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 10ஆம் வகுப்பில் தோல்வி அடைந்த மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.200, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.600 வழங்கப்படுகிறது. 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.400, மாற்றுத்திறாளிகளக்கு ரூ.750 வழங்கப்படுகிறது.
பட்டப்படிப்பு/டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.600, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டம் மூலம் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் பல்வேறு நன்மைகளை பெற்று வருகின்றனர். இந்த உதவித் தொகை பெற பல்வேறு நிபந்தனைகளும் உள்ளன. அதாவது, வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் கல்வித்தகுதியை பதிவு செய்து 5 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து புதுப்பித்து இருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓராண்டு புதுப்பித்து இருந்தால் போதுமானது.
மேலும் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72000க்கும் இருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருமான உச்ச வரம்பு இல்லை. மேலும், வயது வரம்பை பொறுத்தவரை பொதுப் பிரிவனர் 40 வயதுக்குள்ளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 45 வயதுக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், தனியார் வேலையில் இருப்பவர்கள் உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்க முடியாது.
|திட்டம்
|வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு உதவித் தொகை
|தொகை
|ரூ.200 முதல் ரூ.600 வரை மாத உதவித் தொகை
|மாற்றுத்திறனாளிகள்
|ரூ.600 முதல் ரூ.1000 வரை மாத உதவித் தொகை
|தகுதி
|படித்த வேலைவாய்ப்பின்றி இருக்கும் இளைஞர்கள்
|மாவட்டம்
|விழுப்புரம்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|ஜூன் 30
இந்த நிலையில், வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 01.04.2026 முதல் துவங்கும் காலாண்டிற்கு படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் மற்றும் அனைத்துவகை மாற்றுத்திறனாளிகள் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து, ஜூன் 30ஆம் தேதிக்குள் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டும் மையம் விழுப்புரத்தில் இயங்கும் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை திட்ட பிரிவில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்ப படிவத்துடன் வங்கிக் கணக்கு புத்தக நகல், வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை, கல்விச் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் இளைஞர்கள் தங்களது வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டையினை காண்பித்து விழுப்புரம் மாவடட் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் விண்ணப்பங்களை இலவமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்த அடுத்த மாதத்தில் இருந்து உங்கள் கல்வித்தகுதிக்கு ஏற்ப உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.
