சிக்கலில் விஜய்! ஆட்சியமைக்க மறுக்கும் ஆளுநர்..அடுத்த மூவ் என்ன?

TVK Government Without Majority: சட்டமன்ற தேர்தலில், 108 இடங்களை வென்றுள்ள தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி பிற கட்சிகளின் ஆதரவின்றி ஆட்சியமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்காமல், தவெக ஆட்சியமைக்க கூடாது என்று, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் மறுப்பு!
விஜய், சமீபத்தில் ஆட்சியமைப்பதற்காக, தன்னிடம் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார். மே 7ஆம் தேதியான இன்று, அவரது உறுதிமொழி ஏற்கும் விழா நடைபெற இருந்தது. ஆனால், ஆளுநர் அர்லேக்கர் பெரும்பான்மை இல்லாமல் ஆட்சியமைக்க முடியாது என்று கூறி, விஜய்யின் கோரிக்கையை மறுத்திருக்கிறார். இரண்டு நாட்களில், இருமுறை ஆளுநரை சந்தித்த விஜய்க்கு இன்று அவர் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார். ஆட்சியமைக்க தேவையான அளவு பெரும்பான்மை தவெகவுக்கு இல்லை; சந்திப்பின்போது ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மை தேவை என்பது விஜய்க்கு விளக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என மற்ற கட்சிகள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேக்கர் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.
பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாத தவெக!
தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி, தற்போது நடைப்பெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களை தக்க வைத்துக்கொண்டது. ஆளும் கட்சியாக இருந்த திமுக, இத்தேர்தலில் 74 இடங்களை மட்டுமே பெற்றது. அதே போல, முன்னாள் எதிர்கட்சியான அதிமுக 54 இடங்களை மட்டுமே தக்க வைத்துக்கொண்டது. பெரும்பான்மைக்கு 118-120 சீட்டுகள் தேவைப்படும் பட்சத்தில், தொங்கு சட்டசபை உருவானது. விஜய்யின் தவெக கட்சிக்கு யார் ஆதரவு தெரிவிப்பார் என்கிற கேள்வி நிலவியது. காங்கிரஸ் கட்சி, தற்போது திமுக கட்சியிலிருந்து வெளியில் வந்து தவெகவிற்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், தவெகவிற்கு இன்னும் 6 சீட்டுகள் தேவைப்படுகின்றன. இதை கொடுக்கப்போவது அதிமுக, சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவிக்குமா என்பதை எதிர்நோக்கி தவெக ஆதரவாளர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்சியை தொடங்கி, நின்ற முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்ற முதல்வர் வேட்பாளர் எனும் பெருமைக்கு, எம்.ஜி.ஆருக்கு அடுத்து சொந்தக்காரர் ஆகியிருக்கும் விஜய் இப்போது ஜெயித்தும் தேர்தலில் ஆட்சியமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருப்பது கவலைக்குரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது குறித்து திமுக-வை தவிர அனைத்து கட்சிகளும் ஆலோசித்து வருகின்றன. ஈசியாக முடிந்து விட்டதாக கருதப்பட்ட இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம், முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரும் முடியாத திருப்பங்களுடன் தொடர்ந்து வருகிறது.
விஜய்யை பதவியேற்க விடாமல் செய்வது ஜனநாயக படுகொலை!
சமீபத்தில் விஜய்யை எதிர்த்து, அதிமுக மற்றும் திமுக என தமிழ்நாட்டின் மாபெரும் சக்திகளாக இருக்கும் இரு கட்சிகளும், மீண்டும் பல வருடங்கள் கழித்து இணைய இருப்பதாகவும், இவர்கள் சேர்ந்து ஆட்சியமைத்தால் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருப்பார் என்றும் தகவல் பரவியது. இதனை முற்றிலும் மறுத்த முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், விஜய் ஆட்சியமைக்க எந்த இடையூறும் கொடுக்க மாட்டோம் என்று தெளிவு படுத்தினார். கூடவே, மகளிர் தொகை 2,500 கொடுப்பது இப்போதைய நிதி நிலையில் முடியாத காரியம் என்றும், அப்படி அதை வழங்க முடியவில்லை என்றால், 1,000ஆவது தர வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விஜய்யை, பதவியேற்க விடாமல் அலைக்கழிப்பது ஜனநாயக படுகொலை என்பது திராவிட கட்சிகள் மற்றும் அதன் ஆதரவாளர்களின் வாதமாக இருக்கிறது.
விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன?
விஜய்க்கு அளிக்கப்பட்ட முதல்வருக்கான பாதுகாப்புகள் மற்றும் கான்வாய் வாகனம் நள்ளிரவில் திடீரென வாபஸ் பெறப்பட்டது. இப்படி இக்கட்டான சூழலில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் விஜய், அடுத்ததாக ஆளுநர் மீது வழக்கு தொடுக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. விஜய், ஆளுநர் அழைக்கும் வரை காத்திராமல், முந்திக்கொண்டு போய் தான் சமர்ப்பித்த ஆதரவு கடிதம்தான் அவருக்கு பெரிய வினையாக முடிந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அரசியல் சாசனத்தின் படி, ஒரு அரசின் பெரும்பான்மையை ஆளுநர் மாள்கையி தீர்மானிக்க கூடாது என்றும், சட்டசபையில்தான் அதனை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டீருக்கிறது. இதற்கு Floor Test என்று பெயர். இதை வைத்து, விஜய்யின் தரப்பு நீதிமன்றத்தை அணுக திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி போராட்டம்
தமிழ்நாட்டின் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, ஆளுநரை எதிர்த்து, காங்கிரஸ் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்து வெளியாகியிருக்கும் அறிவிப்பில், “2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாடு கூட்டணியாக வெற்றிபெற்றுள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி அரசு அமைக்க ஆளுநரிடம் நேரடியாக உரிமை அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்படும் மத்திய பாஜகவை கண்டித்தும், அவர்களுக்கு துணைபோகும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எதிராகவும் மாநிலம் தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம் நாளை (08.05.2026) வெள்ளிக்கிழமை காலை 11:00 மணிக்கு தங்களது மாவட்டத்தில் சார்பு உள்ள இடங்களில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த தாங்கள் அனைவரும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
அதற்கு சென்னை மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பாக நாளை, தாராப்பூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் நாளை (08.05.2026) காலை 11:00 மணிக்கு என்று தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
நடைபெறும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர்கள், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள், அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலாளர்கள், முன்னாள் எம்.பிக்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்கள், மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட மகளிர் காங்கிரஸ் தலைவர்கள், அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலாளர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், தொழிலாளர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவு நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர்” என்று கூறியுள்ளார்.
|அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
|பதில்கள்
|விஜய்யின் தவெக கட்சி எத்தனை?
|தவெக கட்சி 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, அந்தத் தேர்தலில் அதிக இடங்களைப் பிடித்த தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது
|விஜய்யால் இன்னும் ஏன் முதலமைச்சர் ஆக முடியவில்லை?
|பெரும்பான்மையை காட்டிவிட்டு ஆளுநர் ஆட்சியமைக்க சொல்கிறார்.
|தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுத்துள்ள கட்சி எது?
|தவெகவிற்கு இதுவரை காங்கிரஸ் கட்சி மட்டும் நிபந்தனையற்ற ஆதரவு அளித்துள்ளது.
