தமிழ்நாடு அரசின் ஈமச்சடங்கு நிதியுதவி பற்றி தெரியுமா? ரூ.5000 வரை பெறலாம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் உள்ள ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிறித்தவ மதத்திற்கு மாறிய ஆதிதிராவிடர் மக்களின் சமூகப் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தவும், அவர்களுக்கு இக்கட்டான நேரங்களில் உதவவும் அரசு பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், அரசாணை எண் 105-ன் படி, ஈமச்சடங்கு நிதியுதவி திட்டத்தில் மிக முக்கியமான மாற்றங்களை அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. அது குறித்த தகவல்களை பொதுமக்கள் இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
நிதியுதவி அதிகரிப்பு: ரூ.2,500 லிருந்து ரூ.5,000 ஆக உயர்வு
கடந்த 2012-2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் உயிரிழக்கும் போது, அவர்களது குடும்பத்தினர் ஈமச்சடங்குகளைச் செய்ய அரசு சார்பில் ரூ.2,500 நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், தற்போதைய விலைவாசி உயர்வு மற்றும் ஈமச்சடங்கு செலவுகளைக் கணக்கில் கொண்டு, இந்தத் தொகையை ரூ.5,000 ஆக உயர்த்தி வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்காக ரூ.4.97 கோடி கூடுதல் நிதியை ஒதுக்கி அரசு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
வருமான வரம்பில் மாற்றம்
இந்தத் திட்டத்தின் பயனை அதிகப்படியான மக்கள் பெறுவதை உறுதி செய்ய, தகுதிக்கான வருமான வரம்பையும் அரசு உயர்த்தி நிர்ணயித்துள்ளது.
முன்னதாக, கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு ஆண்டு வருமானம் ரூ.40,000 என்றும், நகர்ப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு ரூ.60,000 என்றும் வருமான வரம்பு இருந்தது.
தற்போது இந்த இரண்டு பிரிவினருக்கும் பொதுவான ஆண்டு வருமான வரம்பாக ரூ.72,000 என உயர்த்தி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் முன்னரைக் காட்டிலும் கூடுதல் ஏழை எளிய குடும்பங்கள் இந்த அரசு உதவியைப் பெற தகுதியுடையவர்களாக மாறுகிறார்கள்.
நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் அமலாக்கம்
சுமார் 19,900 ஏழை மக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்று வருகின்றனர். இந்த உயர்வுக்காகத் தேவையான கூடுதல் நிதியை ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையர் பெற்று, மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் இதர உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்த அரசாணை நிதித்துறையின் முறையான ஒப்புதலுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? எப்படிப் பெறலாம்?
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற, ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிறித்தவ மதத்திற்கு மாறிய ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் உயிரிழப்பு ஏற்படும் போது, உரிய வருமானச் சான்று மற்றும் வாரிசுச் சான்றிதழ் அல்லது இறப்புச் சான்றிதழுடன் அந்தந்தப் பகுதியில் உள்ள கிராம நிர்வாக அலுவலர் அல்லது நகராட்சி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்பட்ட பிறகு, உயர்த்தப்பட்ட நிதியுதவியான ரூ.5,000 நேரடியாகக் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்படும்.
யாரெல்லாம் இந்த உதவித்தொகையைப் பெறத் தகுதியானவர்கள்?
அரசாணையின்படி, ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிறித்தவ மதத்திற்கு மாறிய ஆதிதிராவிடர் ஆகிய மூன்று பிரிவினரும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறலாம். இந்தச் சலுகையைப் பெற இறந்தவர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, கூலி வேலை செய்பவர்கள், வறுமைக்கோட்டிற்குக்கீழ் உள்ள எளிய மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இந்தத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தேவைப்படும் முக்கிய ஆவணங்கள்
இந்த உதவித்தொகையைப் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பது அவசியமாகும்:
இறப்புச் சான்றிதழ்: உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அல்லது மருத்துவமனை மூலம் வழங்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ சான்றிதழ்.
வருமானச் சான்றிதழ்: குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000-க்குள் இருப்பதை உறுதி செய்ய வட்டாட்சியர் அலுவலகம் மூலம் பெறப்பட்ட சான்றிதழ்.
சாதிச் சான்றிதழ்: விண்ணப்பதாரர் மற்றும் இறந்தவரின் சமூக அடையாளத்தை உறுதி செய்ய.
வாரிசுச் சான்றிதழ்: நிதியுதவியைப் பெற உரிமையுள்ள வாரிசு என்பதை நிரூபிக்க.
வங்கி கணக்கு விவரங்கள்: நிதி நேரடியாக வங்கி கணக்கில் (DBT முறையில்) செலுத்தப்படுவதால், வங்கிப் புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல்.
விண்ணப்ப நடைமுறை
இறப்பு நிகழ்ந்த பிறகு, காலதாமதம் செய்யாமல் உடனடியாக வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலோ அல்லது ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறையின் மாவட்ட அலுவலகத்திலோ விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது பகுதியில் உள்ள கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் முறையான பரிந்துரை பெற்று விண்ணப்பிப்பது நிதி விரைவாகக் கிடைக்க உதவும்.
நிபந்தனைகள்
அரசுப் பணியில் இருந்து ஓய்வுபெற்றவர்கள் அல்லது வசதி படைத்தவர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற இயலாது. மேலும், ஏற்கனவே விபத்து மரணம் போன்ற இதர அரசு காப்பீட்டுத் திட்டங்களின் கீழ் பெரிய அளவிலான நிதியுதவி பெற்றிருந்தால், இந்தத் திட்டம் பொருந்துமா என்பதை அதிகாரிகளிடம் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
ஏன் இந்தத் திட்டம் முக்கியமானது?
ஒரு ஏழைக் குடும்பத்தில் எதிர்பாராமல் நிகழும் உயிரிழப்பு, அக்குடும்பத்தைப் பொருளாதார ரீதியாக நிலைகுலையச் செய்யும். அத்தகைய சூழலில், இறுதிச் சடங்கிற்குக் கடன் வாங்கும் நிலையைத் தடுத்து, அரசு வழங்கும் இந்த ரூ.5,000 நிதியுதவி பெரும் உதவியாக இருக்கும். தேவைப்படும் ஏழை எளிய மக்கள் இத்திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். இத்திட்டம் குறித்து தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும்.
