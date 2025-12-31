பெண்கள், முதியோர் கவனத்திற்கு... 7 உதவித்தொகை திட்டங்கள் - தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு துவக்கத்திலிருந்து உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டு அதிகளவில் நலத்திட்ட உதவிகள் ஒப்பளிப்பு செய்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற முனைப்போடு செயல்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டிலிருந்து இணையவழி சேவை மூலம் கேட்புகள் பெறப்பட்டு பரிசீலிக்கப்பட உள்ளதால் சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற நல வாரிய உறுப்பினர்கள் கீழ்குறிப்பிட்ட நாட்களில் வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் நடைபெறவுள்ள முகாம்களில் சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் நலத்திட்ட உதவிகளை பெற விண்ணப்பங்கள் அளித்து பயனடையுமாறு அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
1. முதியோர் ஓய்வூதியம் இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்
(1) நல வாரிய உறுப்பினர் அடையாள அட்டை நகல், புதுபித்தல் (ம) ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் விவரங்கள் பதியப்பட்டு ஒப்புகை பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும். (2) உறுப்பினரின் ஆதார் அட்டை நகல். (3) எந்தவொரு அரசு திட்டத்தின் கீழும் முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறப்படவில்லை என சமூக பாதுகாப்பு வட்டாட்சியரிடம் பெற்ற சான்று ( புதியது ). (4) 60 வயது பூர்த்தியடைந்ததற்கான வயது சான்று ( புதியது ).(5) வங்கி புத்தக முதல் பக்க நகல் ( புதியது ). (6) புகைப்படத்துடன் கூடிய வாழ்நாள் சான்று ( புதுப்பித்தல் ).
கல்வி உதவித்தொகை- இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்
(1) நல வாரிய உறுப்பினர் அடையாள அட்டை நகல், புதுபித்தல் (ம) ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் விவரங்கள் பதியப்பட்டு ஒப்புகை பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும், (2) உறுப்பினரின் ஆதார் அட்டை நகல், (3)பயனாளியின் ஆதார் அட்டை நகல் ( மாணவ /மாணவியர் ),(4) கல்வி உறுதிச்சான்று ( Bonafide Certificate ) (பயில்வதற்கு ), (5) வங்கி புத்தக முதல் பக்க நகல் (புதியது )
3. இயற்கை மரணம் மற்றும் ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகை- இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்
(1) நல வாரிய உறுப்பினர் அடையாள அட்டை நகல், புதுபித்தல் (ம) ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் விவரங்கள் பதியப்பட்டு ஒப்புகை பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும், (2) உறுப்பினரின் ஆதார் அட்டை நகல், (3) நியமனதாரரின் ஆதார் அட்டை நகல், (4) எந்தவொரு அரசு திட்டத்தின் கீழும் இயற்கை மரணம் ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகை பெறப்படவில்லை என சமூக பாதுகாப்பு வட்டாட்சியரிடம் பெற்ற சான்று, (5) நியமனதாரராக வாரிய அட்டையில் குறிப்பிடவில்லை எனில் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் ஆட்சேபனையில்லா கடிதம், (6) இறப்பு சான்றிதழ் நகல், (7) வாரிசு சான்றிதழ் நகல், (8) மேற்படி உதவிக்கான விண்ணப்ப படிவம் (அசல் ), (9) வங்கி புத்தக முதல் பக்க நகல்.
4. மூக்கு கண்ணாடி உதவித்தொகை, இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்
(1) நல வாரிய உறுப்பினர் அடையாள அட்டை நகல், புதுபித்தல் (ம) ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் விவரங்கள் பதியப்பட்டு ஒப்புகை பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும், (2) உறுப்பினரின் ஆதார் அட்டை நகல்(3) மூக்கு கண்ணாடி வாங்கியதற்கான செலவு இரசீது, (4) மருத்துவர் பரிசோதனை அறிக்கை,(5) மேற்படி உதவிக்கான விண்ணப்ப படிவம் (அசல் ), (6)வங்கி புத்தக முதல் பக்க நகல்
5. விபத்து மரண உதவித்தொகை. இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்
(1) நல வாரிய உறுப்பினர் அடையாள அட்டை நகல், புதுபித்தல் (ம) ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் விவரங்கள் பதியப்பட்டு ஒப்புகை பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும்,(2) உறுப்பினரின் ஆதார் அட்டை நகல், (3) நியமனதாரரின் ஆதார் அட்டை நகல், (4) எந்தவொரு அரசு திட்டத்தின் கீழும் முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறப்படவில்லை என சமூக பாதுகாப்பு வட்டாட்சியரிடம் பெற்ற சான்று ( புதியது ). (5) இறப்பு சான்றிதழ் நகல், (6) வாரிசு சான்றிதழ் நகல். (7)FIR COPY (முதல் தகவல் அறிக்கை நகல் ), (8) மேற்படி உதவிக்கான விண்ணப்ப படிவம் (அசல் ), (9) வங்கி புத்தக முதல் பக்க நகல்.
6. மகப்பேறு உதவித்தொகை. இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்
(1) நல வாரிய உறுப்பினர் அடையாள அட்டை நகல், புதுபித்தல் (ம) ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் விவரங்கள் பதியப்பட்டு ஒப்புகை பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும், (2) மருத்துவச்சான்று பெறப்பட வேண்டும் (3 ) பதிவு பெற்ற பெண் உறுப்பினர் இரண்டு முறை மட்டுமே இவ்வுதவித்தொகை பெறலாம். (4) பதிவு பெற்ற பெண் உறுப்பினருக்கு ஏற்கனவே இரண்டு பிள்ளைகள் இருப்பின் இவ்வுதவித்தொகை பெறத் தகுதியற்றவராவர்.(5) மேற்படி உதவிக்கான விண்ணப்ப படிவம் (அசல் ) (6) உறுப்பினரின் ஆதார் அட்டை நகல். (7) பயனாளியின் ஆதார் அட்டை நகல். (8)வங்கி புத்தக முதல் பக்க நகல்
7. திருமண உதவித் தொகை இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்
(1) நல வாரிய உறுப்பினர் அடையாள அட்டை நகல், புதுபித்தல் (ம) ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் விவரங்கள் பதியப்பட்டு ஒப்புகை பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும், (2) பதிவு பெற்ற நல வாரிய உறுப்பினர் இந்த உதவித்தொகையை இரண்டு முறை மட்டுமே பெற இயலும், (3)பதிவு பெற்ற நல வாரிய உறுப்பினர் மகன் /மகள் திருமணத்திற்கான அழைப்பிதழ் அசல் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், (4) பதிவு பெற்ற நல வாரிய உறுப்பினர் மகன் / மகள் திருமணத்திற்கான இந்த உதவித்தொகை கோரப்படுகிறதோ அவர் திருமணம் செய்வதற்கு சட்டப்படியான வயது வரம்பை அடைந்திருக்க வேண்டும்.(5) திருமண பத்திரிக்கை (அசல் ). (6) மேற்படி உதவிக்கான விண்ணப்ப படிவம் (அசல் ) (7) உறுப்பினரின் ஆதார் அட்டை நகல்.(7) பயனாளியின் ஆதார் அட்டை நகல். (8) வங்கி புத்தக முதல் பக்க நகல்,
தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
இது தொடர்பான முகாம் தஞ்சாவூரில் முகாம் நடைபெறுகிறது. பேராவூரணி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் -02.01.2026 திருவோணம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் 06.01.2026 நேரம் காலை 10 மணி முதல் 2 மணி வரை நடைபெறும். பெண்கள் மற்றும் முதியோர் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். மற்ற மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவுரைகளை பின்பற்றவும்.
