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இனி கல்விக்கடன் ஈஸியா பெறலாம்! முதல்வர் விஜய்யின் அறிவிப்பு.. குஷியில் மாணவர்கள்

TN Govt Education Loan: பொறியியல், பலவகை தொழில்நுட்பம், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணாக்கர்களுக்கு பிணையில்லா கல்விக் கடன் வழங்கப்படும் என  அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அறிவித்துள்ளார்.  இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 18, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:42 PM IST
இனி கல்விக்கடன் ஈஸியா பெறலாம்! முதல்வர் விஜய்யின் அறிவிப்பு.. குஷியில் மாணவர்கள்
Image Credit: TN Govt Education LoanSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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இனி கல்விக்கடன் ஈஸியா பெறலாம்! முதல்வர் விஜய்யின் அறிவிப்பு.. குஷியில் மாணவர்கள்
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