/இனி கல்விக்கடன் ஈஸியா பெறலாம்! முதல்வர் விஜய்யின் அறிவிப்பு.. குஷியில் மாணவர்கள்

TN Govt Education Loan: தமிழக அரசு கல்லூரி மாணவர்களுக்காக கல்விக்கடன் வழங்கி வருகிறது. இதனால், எண்ணற்ற மாணவர்கள் உயர்கல்வி படிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், கல்விக்கடன் தொடர்பாக தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பொறியியல், பலவகை தொழில்நுட்பம், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணாக்கர்களுக்கு பிணையில்லா கல்விக் கடன் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் 06.07.2026 அன்று நடைபெற்ற உயர்கல்வித் துறை ஆய்வுக் கூட்டத்தில், பொறியியல், பலவகை தொழில்நுட்பம், கலை மற்றும் அறிவியல், கல்லூரிகளில் மாணாக்கர்கள் சேர்க்கையினை மேலும் அதிகரிப்பதற்கும், பொருளாதார காரணங்களால் எந்தவொரு மாணவரும் உயர்கல்வியை இடைநிறுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படாத வகையில், தகுதியான மாணாக்கர்களுக்கு பிணையில்லா கல்விக் கடன் (Collateral Free Education Loan) வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
அதனை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் கல்விக்கடன் வழங்குவதை திறம்பட செயல்படுத்தும் நோக்கில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் உதவி பேராசிரியர் நிலையில் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் (Facilitation Officer) ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சேவைக்கென ஒவ்வொரு ஒருங்கினைப்பு அலுவலருக்கும் பிரத்தியேகமான அலைபேசி எண் (Mobile number) வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள். பொறியியல், பலவகை தொழில்நுட்பம், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை பெற்றுள்ள மாணாக்கர்கள் கல்விக் கடன் பெறுவதற்கு தேவையான உதவிகளையும் வழங்குவார்கள். ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்களுக்கு வங்கிக் கடன் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்த பயிற்சி, முன்னணி வங்கிகளின் உயர் அலுவலர்கள் வாயிலாக அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழிகாட்டுதல்களையும், கல்விக் கடன் பெற விரும்பும் மாணாக்கர்கள் இந்த ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டால் கல்வி கடன் குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் மாணவர்களுக்கு வழங்குவதோடு. மாவட்ட முன்னணி வங்கி மேலாளர் (District Lead Bank manager) அவர்களையும் தொடர்பு கொண்டு மாணாக்கர்களுக்கும், வங்கிக்கும் ஒரு இணைப்பு பாலமாக ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள் செயல்படுவர்.
மேலும், ஏற்கனவே மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் கல்லூரிகளில் மாணாக்கர் சேர்க்கை வழிகாட்டல் மற்றும் உதவி மையமாக செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறையில் உள்ள பொறுப்பு அலுவலர் (Nodal Officer) அவர்களுடன் இந்த ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் இணைந்து செயல்படுவார்.
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒருங்கிணைப்பாளர் வாயிலாக பெறப்படுகின்ற கல்வி கடன் குறித்த தகவல்கள் மற்றும் வங்கி விவரங்கள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து தெரிவிக்கப்படும். மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள், அனைத்து வங்கிகளின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (District Co-ordinators) மற்றும் கல்விக் கடன் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (Faclilitation Officers) மற்றும் பொறுப்பு அலுவலர்களுடன் (Nodal Officer) அவ்வப்போது ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தி வங்கி வாரியாக மாணாக்கர்களுக்கு கல்விக்கடன் எளிதாகவும், விரைவாகவும் வழங்கிட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வார்.
மேலும், இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கல்லூரி வாரியாகவும் வங்கிகள் வாரியாகவும் கல்விக்கடன் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்ட மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை, வங்கிகள் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள கடன்களின் விவரம் மற்றும் நிலுவையிலுள்ள விண்ணப்பங்களின் மீது உடனடியாக கல்விக்கடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொள்வார். இதன் மூலம், மாணவர்கள் பொருளாதார தடையின்றி தங்கள் பணிகளை எளிதாக மேற்கொள்ளலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.
தற்போது ரூ.7.5 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள பிணையமில்லாக் கல்விக் கடன்களுக்கான உச்சவரம்பை உயர்த்துவது குறித்தும் முதலமைச்சர் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது என்று உயர்கல்வி அமைச்சர் பி. விஸ்வநாதன் கூறினார். மத்திய, மாநில அரசுகள் மற்றும் வங்கிகளுக்கு இடையே ஒரு புரிந்துணர்வு எட்டப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். முதலமைச்சர் ஒரு புதிய கட்டண விகிதத்தை அறிவிப்பார் என்றும் அமைச்சர் மேலும் கூறினார்.