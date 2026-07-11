Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /சித்தா, யுனானி படிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சித்தா, யுனானி படிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

TN Govt Medical Course Admission: 2026-2027-ம் கல்வியாண்டிற்கான பி.என்.ஒய்.எஸ். (யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்),  சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி மற்றும் ஓமியோபதி மருத்துவ பட்டப்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்த  அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 11, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:34 PM IST
சித்தா, யுனானி படிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: TN Govt Medical Course AdmissionSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! உடனே பேலன்ஸ் சரிபார்க்கவும்
EPFO6 min ago
2
TN Government8 min ago
3
EPS 202627 min ago
4
Tiruppur News1 hr ago
5
FIFA1 hr ago