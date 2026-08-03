/காவிரி விவகாரம்: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி மூவ்.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்

Cauvery Issue: காவிரி நதிநீர் பிரச்னையானது தமிழகத்திற்கும், கர்நாடகாவிற்கும் நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. இந்தாண்டும் காவிரி நீருக்காக தமிழக அரசு போராட வேண்டி இருக்கிறது. கர்நாடகாவில் காவிரி நீரை திறக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆனால், கர்நாடக அரசு காவிரி நீர் தமிழகத்தில் திறக்கப்படாது என திட்டவட்டமாக கூறியது. இது தொடர்பாக கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமாருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முதல்வர் விஜய் கர்நாடகா செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார்.
ஆனால், முதல்வர் விஜய் தற்போது கர்நாடகாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் தெரிவித்துவிட்டார். இதனால், விஜய்யின் கர்நாடக பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, நேற்று நடந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்திலும், தமிழகத்திற்கு காவிரி நீர் தர கர்நாடக அரசு மறுத்துள்ளது. இந்த நிலையில் தான், தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து முதல்வர் விஜய் கூறியிருப்பதாவது, "28.07.2026 அன்று நடைபெற்ற 139-வது கூட்டத்தில், காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு காவிரி படுகையின் நீரியல்-வானிலை சூழலை ஆய்வு செய்து. 29.07.2026 (காலை 8.00 மணி) முதல் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு (29.07.2026 முதல் 12.08.2026 வரை) பில்லிகுண்டுலுவில் வினாடிக்கு 3500 கன அடி (cusecs) வீதம் தண்ணீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு கிருஷ்ணராஜ சாகர் மற்றும் கபினி அணைகளில் இருந்து கர்நாடக அரசு தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிட்டது. 30.07.2026 அன்று நடைபெற்ற காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 54-வது (அவசர) கூட்டத்திலும் காவிரி படுகையின் நீரியல்-வானிலை நிலவரம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, குழுவின் முடிவு உறுதி செய்யப்பட்டது.
காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவின் உத்தரவுக்குப் பிறகு, பில்லிகுண்டுலுவில் 29.07.2026 முதல் 02.08.2026 வரை வரப்பெற்ற நீரின் அளவு வினாடிக்கு 158 முதல் 550 கனஅடி மட்டுமே. 3 ஆகஸ்ட் 2026 நிலவரப்படி, கர்நாடகாவின் கே.ஆர்.எஸ்-அணையில் 23.078 டி.எம்.சி. கபினியில் 18.610 டி.எம்.சி. ஹாரங்கியில் 7.827 டி.எம்.சி மற்றும் ஹேமாவதியில் 28.022 டி.எம்.சி என மொத்தம் 77.537 டி.எம்.சி மொத்த நீர் இருப்பு (பயன்பாட்டு நீர் இருப்பு 67.517 டி.எம்.சி) உள்ளது. எனவே. விகிதாச்சார அடிப்படையில் பில்லிகுண்டுலுவில் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய பங்கு நீரைத் தனது அணைகளில் இருந்து திறந்து விடுவதில் கர்நாடக அரசுக்கு எந்தச் சிரமமும் இருக்காது.
இதற்கிடையே, கே.ஆர்.எஸ். மற்றும் கபினி அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் அதிக மழை பெய்து நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், விகிதாச்சாரப்படி பில்லிகுண்டுலுவில் தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்கவேண்டிய நீரின் அளவு 26.954 டி.எம்.சி ஆகும். இதன்படி, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் அளித்த உத்தரவான 4.536 டி.எம்.சி மிகக் குறைவாகும்.
இச்சூழலில், விகிதாச்சார அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டிற்கு அளிக்க வேண்டிய நீரை கர்நாடக அரசு அளிக்க தவறியதாலும் தமிழ்நாட்டிற்கு விகிதாச்சாரப்படி கிடைக்க வேண்டிய நீர் 26.954 டி.எம்.சி என்பதாலும், மூத்த வழக்கறிஞர்களின் ஆலோசனைப்படி மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்று (03.08.2026) மாண்பமை உச்சநீதிமன்றத்தினை அணுகி தக்க உத்தரவைப் பெற அறிவுறுத்தினார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின் படி இப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணவும் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய நீரை குறித்த காலத்தில் பெறவும் உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று (03.08.2026) மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.