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காவிரி விவகாரம்: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி மூவ்.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்

Cauvery Issue: காவிரியில் நீர் திறக்க கர்நாடக அரசை உத்தரவிடக் கோரி தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். கர்நாடக அரசு தண்ணீர் திறந்து விடாத நிலையில், தமிழக அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 03, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:57 PM IST
காவிரி விவகாரம்: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி மூவ்.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்
Image Credit: Cauvery Issue

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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