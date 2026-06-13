/அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு! இந்த விஷயங்களை கண்காணிக்கவும்

Tamilnadu Governement : தமிழ்நாடு முழுவதும் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை தடுக்கும் பொருட்டு அரசு பல்வேறு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அந்தவகையில், பள்ளிகளில் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை முழுவதுமாக தடுக்க சில உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, போதைப்பொருள் பயன்பாடு குறித்து கண்காணிக்கவும், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பின் முழு விவரத்தையும் இங்கே விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
"போதைப்பொருள் இல்லா பள்ளி - பாதுகாப்பான மாணவர் சமுதாயம்" என்ற இலக்கை அடையும் வகையில், அரியலூர் மாவட்டம் முழுவதும் போதைப்பொருள் தடுப்பு, கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி, தமிழ்நாடு அரசின் "Drug Free Tamil Nadu" மொபைல் செயலி குறித்து அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே விரிவான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இச்செயலியை தங்களது கைப்பேசிகளில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
தங்களது பகுதிகளில் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள், போதைப்பொருட்கள் அல்லது பிற போதைத் தன்மை கொண்ட பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவது, பதுக்கி வைக்கப்படுவது அல்லது பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து தகவல் அறிந்தால், அதனை உடனடியாக Drug Free Tamil Nadu செயலி மூலம் புகாராக பதிவு செய்யலாம். புகார் அளிப்பவர்களின் விவரங்கள் முழுமையாக ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும்.
மேலும், பள்ளி மாணவர்களிடையே போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வை வலுப்படுத்தும் வகையில் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் "Plastic Free Zone" (நெகிழி இல்லா வளாகம்) மற்றும் "Drug Free Zone" (போதைப்பொருள் இல்லா வளாகம்) என்ற அறிவிப்பு பலகைகள் நிறுவப்படுவதுடன், பள்ளி வளாகத்திலிருந்து 100 மீட்டர் தொலைவில் "போதைப்பொருள் தடை செய்யப்பட்ட பகுதி" என்ற அறிவிப்பு சாலையில் மஞ்சள் வண்ணத்தில் எழுக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கு போதைப்பொருட்களின் தீமைகள் குறித்தும், போதைப்பொருள் இல்லாத ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் அவசியம் குறித்தும் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. "போதைப்பொருள் இல்லா பள்ளி - பாதுகாப்பான மாணவர் சமுதாயம்" என்ற இலக்கை அடைய கல்வி நிறுவனங்கள் பள்ளிகளில் செயல்படும் பள்ளி மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்கள், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக உறுப்பினர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மிருணாளினி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.