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அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு! இந்த விஷயங்களை கண்காணிக்கவும்

Tamilnadu Governement Teachers Order : அரசுப் பள்ளிகளில் போதைப் பொருள் பயன்பாட்டை தடுக்க அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 13, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:28 AM IST
அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு! இந்த விஷயங்களை கண்காணிக்கவும்
Image Credit: TN Govt directed government school teachers to monitor drug abuse

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு! இந்த விஷயங்களை கண்காணிக்கவும்
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