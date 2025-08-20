ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தமிழக அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், தமிழக அரசு ரூ. 1,137.97 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் நிலுவையில் இருந்த தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த நடவடிக்கை, ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது அவர்களுக்கு ஒரு தீபாவளி பரிசாக அமைந்துள்ளது.
தமிழக அரசின் அறிவிப்பு
தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு, மற்ற அரசு துறை ஊழியர்களை போல, ஓய்வு பெறும் நாளிலேயே பணப்பலன்கள் வழங்கப்படுவதில்லை என்பது நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் ஒரு பெரும் பிரச்சனையாகும். அந்த வகையில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் நடப்பாண்டு (2025) ஜனவரி மாதம் வரை ஓய்வு பெற்றவர்கள், விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர்கள், மற்றும் பணியின்போது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பணப்பலன்கள் இதுவரை வழங்கப்படாமல் நிலுவையில் இருந்தன.
இந்த நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்கக் கோரி, CITU தொழிற்சங்கத்தின் சார்பில், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள போக்குவரத்து கழகங்களின் மண்டல அலுவலகங்கள் முன்பு, கடந்த ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த போராட்டம், அரசின் கவனத்தை ஈர்த்து, உடனடி நடவடிக்கைக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
அரசின் உடனடி நடவடிக்கை
தொழிற்சங்கங்களின் போராட்டத்தை தொடர்ந்து, தமிழக அரசு விரைந்து செயல்பட்டு, நிலுவை தொகையை வழங்குவதற்கான அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. போக்குவரத்துத் துறை செயலாளர் சுன்சோங்கம் ஜடக்சிரு இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில், "போக்குவரத்து கழகங்களில் 2023 ஜூலை முதல் 2025 ஜனவரி வரை ஓய்வு பெற்றவர்கள், விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர்கள் மற்றும் பணியின்போது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பணப்பலன் வழங்குவதற்காக, போக்குவரத்துத் துறை தலைவர் நிதி உதவி கோரி அரசுக்குக் கடிதம் அனுப்பியிருந்தார். அதனை பரிசீலித்த அரசு, போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு ரூ.1,137.97 கோடியை தற்காலிக முன்பணமாக வழங்கி ஆணையிடுகிறது" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்கள் மகிழ்ச்சி
அரசின் இந்த திடீர் அறிவிப்பு, ஓராண்டுக்கும் மேலாக தங்களது பணப்பலன்களுக்காக காத்திருந்த ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியையும், மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தீபாவளிபண்டிகை நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசின் இந்த நடவடிக்கை தங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசாக அமைந்துள்ளது என்று அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் இந்த உத்தரவு, தொழிலாளர்களின் நலன் மீது அரசு கொண்டிருக்கும் அக்கறையை வெளிப்படுத்துவதாக தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர். இந்த நிதி ஒதுக்கீடு, ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ஒளியை ஏற்றியுள்ளது.
