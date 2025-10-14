மகளிர் உரிமை தொகை வாங்கினால் ரூ.5000 தீபாவளி பரிசு கிடைக்குமா?

தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.5,000 ரொக்க பரிசு வழங்கும் மெகா திட்டம் ஒன்றை செயல்படுத்த தமிழக அரசு தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த அறிவிப்பு, பல லட்சம் குடும்பங்களுக்கு பண்டிகை கால நிதிச்சுமையை குறைக்கும் ஒரு நிவாரணமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் மகளிர் உரிமை தொகை பெறுபவர்களுக்கும் இந்த பரிசு தொகை கிடைக்குமா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது.
மேலும் படிக்க: சாதி மாறி காதல் திருமணம்: திண்டுக்கல்லில் மாமனார் வெறிச்செயல்.. பரபரப்பு!
மக்களின் எதிர்பார்ப்பு
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி, வெல்லம், கரும்பு, வேட்டி, சேலை உள்ளிட்ட பரிசு தொகுப்பை வழங்கி வருகிறது. இருப்பினும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக பரிசுத் தொகுப்புடன் வழங்கப்பட்டு வந்த ரொக்க பணம் நிறுத்தப்பட்டது. இது பொதுமக்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, இந்த முறை மீண்டும் ரொக்க பரிசை வழங்க அரசு ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது பொதுமக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
திட்டத்தின் நோக்கம்
இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், பண்டிகை காலங்களில் ஏற்படும் செலவினங்களை சமாளிக்க, மக்களுக்கு நேரடி நிதி நிவாரணம் வழங்குவதே ஆகும். இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த, மாநில அரசுக்கு சுமார் ரூ.10,000 கோடி வரை செலவாகும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிதித்துறை இது தொடர்பான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாகவும், முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தீபாவளிக்கு முன்பாகவே இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பார் என்றும் தலைமை செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சமீபத்தில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சுதந்திர தின உரையில், அத்தியாவசிய பொருட்களின் மீதான ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக, மத்திய அரசு சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தது. இந்த சூழலில், தமிழக அரசு தனது சொந்த மக்களுக்கு நிதி நிவாரணம் வழங்க இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
இந்த ரூ.5000 ரொக்க பரிசு, அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் கிடைக்குமா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் அரசு வட்டாரங்களின்படி, அரிசி மற்றும் சர்க்கரை அட்டைதாரர்களுக்கு இந்த நிதி உதவி வழங்கப்படலாம் என்று தெரிகிறது. ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த சலுகை பொருந்துமா என்பது குறித்த இறுதி முடிவு, அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்குப் பிறகே தெரியவரும். அதே போல மகளிர் உரிமை தொகை பெறுவதற்கும், இந்த திட்டத்தில் பயன் பெறுவதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது.
விரைவில் அறிவிப்பு
இந்த திட்டம் குறித்த அறிவிப்புக்காக ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், அது தமிழகத்தில் உள்ள லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
மேலும் படிக்க: அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு கனமழை கொட்டப்போகுது.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில்? வானிலை எச்சரிக்கை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ