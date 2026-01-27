கட்டுமான தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் டபுள் குட் நியூஸ்

TN Govt : கட்டுமான தொழிலில் ஈடுபடும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது. தங்கள் குழந்தைகளுக்கு அரசு கொடுக்கும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களின் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் 10,000 குழந்தைகளுக்கு 40 பயிற்சி பிரிவுகளில் இணையவழி திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி சென்னை, தமிழ்நாடு கட்டுமானக் கழகத்தின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு
மேற்கண்ட திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு சில நிபந்தனைகள்/தகுதிகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நடப்பு கல்வி ஆண்டில் முறையான பட்டப் படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பு, பாலிடெக்னிக், டிப்ளமோ, ஐ.டி.ஐ பயில்பவர்கள். தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தின் மூலம் உயர்கல்வி பயில்வதற்கான உதவித்தொகை பெற்று இருக்க வேண்டும் அல்லது உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும். பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரின் இரண்டு குழந்தைகள் மட்டும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியும்.
எங்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
மேலும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் குழந்தைகள் பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரான தங்களது தந்தை அல்லது தாயாருடன் அனைத்து அசல் ஆவணங்களுடன் தென்காசி எண்.275, கே.ஆர்.காலனி பிரதான சாலையில் இயங்கி வரும் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து பயிற்சி விண்ணபத்தினை பூர்த்தி செய்து வழங்கிட வேண்டும், மேலும் விவரங்களுக்கு 04633 214606 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். எனவே மேற்கண்ட பயிற்சியில் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு
இதே அறிவிப்பை அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியரும் வெளியிட்டுள்ளார். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ; தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களின் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் 10000 குழந்தைகளுக்கு 40 பயிற்சி பிரிவுகளில் இணையவழி திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி சென்னை, தமிழ்நாடு கட்டுமானக் கழகத்தின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ளது.
மேற்கண்ட திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியில் கலந்துகொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு கீழ்கண்டவாறு நிபந்தனைகள்/ தகுதிகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
1. நடப்பு கல்வி ஆண்டில் முறையான பட்டப் படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பு, பாலிடெக்னிக், டிப்ளமோ, ஐ.டி.ஐ பயில்பவர்கள்.
2. தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தின் மூலம் உயர்கல்வி பயில்வதற்கான உதவித்தொகை பெற்று இருக்க வேண்டும் அல்லது உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும்.
3. பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரின் இரண்டு குழந்தைகள் மட்டும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியும்.
மேலும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் குழந்தைகள் பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரான தங்களது தந்தை அல்லது தாயாருடன் அனைத்து அசல் ஆவணங்களுடன் அரியலூர் ராஜாஜி நகர் முதல் தெருவில் இயங்கி வரும் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து பயிற்சி விண்ணபத்தினை பூர்த்தி செய்து வழங்கிட வேண்டும், மேலும் விவரங்களுக்கு 04329 220087 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
எனவே மேற்கண்ட பயிற்சியில் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் கலந்துகொண்டு பயனடையுமாறு அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
