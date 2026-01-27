English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கட்டுமான தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் டபுள் குட் நியூஸ்

கட்டுமான தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் டபுள் குட் நியூஸ்

TN Govt : கட்டுமான தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் தமிழ்நாடு அரசின் பயிற்சி பெறுவது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 27, 2026, 07:12 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • மாணவ, மாணவிகளுக்கு தொழில்திறன் பயிற்சி

Trending Photos

நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை! குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
School Holidays
நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை! குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. அதிரடி அறிவிப்பு
SA20 2026 தொடரில் கலக்கிய... டாப் ஐபிஎல் பௌலர்கள் யார் யார்...?
camera icon7
SA20 2026
SA20 2026 தொடரில் கலக்கிய... டாப் ஐபிஎல் பௌலர்கள் யார் யார்...?
பத்ம விருதுகள் 2026: தமிழகத்தில் யாருக்கெல்லாம் விருது கிடைக்கும்? லிஸ்ட் இதோ!
camera icon7
Padma Awards 2026
பத்ம விருதுகள் 2026: தமிழகத்தில் யாருக்கெல்லாம் விருது கிடைக்கும்? லிஸ்ட் இதோ!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
கட்டுமான தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் டபுள் குட் நியூஸ்

TN Govt : கட்டுமான தொழிலில் ஈடுபடும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது. தங்கள் குழந்தைகளுக்கு அரசு கொடுக்கும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களின் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் 10,000 குழந்தைகளுக்கு 40 பயிற்சி பிரிவுகளில் இணையவழி திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி சென்னை, தமிழ்நாடு கட்டுமானக் கழகத்தின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு

மேற்கண்ட திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு சில நிபந்தனைகள்/தகுதிகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நடப்பு கல்வி ஆண்டில் முறையான பட்டப் படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பு, பாலிடெக்னிக், டிப்ளமோ, ஐ.டி.ஐ பயில்பவர்கள். தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தின் மூலம் உயர்கல்வி பயில்வதற்கான உதவித்தொகை பெற்று இருக்க வேண்டும் அல்லது உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும். பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரின் இரண்டு குழந்தைகள் மட்டும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியும்.

எங்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?

மேலும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் குழந்தைகள் பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரான தங்களது தந்தை அல்லது தாயாருடன் அனைத்து அசல் ஆவணங்களுடன் தென்காசி எண்.275, கே.ஆர்.காலனி பிரதான சாலையில் இயங்கி வரும் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து பயிற்சி விண்ணபத்தினை பூர்த்தி செய்து வழங்கிட வேண்டும், மேலும் விவரங்களுக்கு 04633 214606 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். எனவே மேற்கண்ட பயிற்சியில் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு

இதே அறிவிப்பை அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியரும் வெளியிட்டுள்ளார். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ; தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களின் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் 10000 குழந்தைகளுக்கு 40 பயிற்சி பிரிவுகளில் இணையவழி திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி சென்னை, தமிழ்நாடு கட்டுமானக் கழகத்தின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மேற்கண்ட திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியில் கலந்துகொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு கீழ்கண்டவாறு நிபந்தனைகள்/ தகுதிகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
1. நடப்பு கல்வி ஆண்டில் முறையான பட்டப் படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பு, பாலிடெக்னிக், டிப்ளமோ, ஐ.டி.ஐ பயில்பவர்கள்.

2. தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தின் மூலம் உயர்கல்வி பயில்வதற்கான உதவித்தொகை பெற்று இருக்க வேண்டும் அல்லது உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும்.

3. பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரின் இரண்டு குழந்தைகள் மட்டும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியும்.

மேலும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் உயர்கல்வி உதவித்தொகை பெறும் குழந்தைகள் பதிவு பெற்ற கட்டுமானத் தொழிலாளரான தங்களது தந்தை அல்லது தாயாருடன் அனைத்து அசல் ஆவணங்களுடன் அரியலூர் ராஜாஜி நகர் முதல் தெருவில் இயங்கி வரும் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து பயிற்சி விண்ணபத்தினை பூர்த்தி செய்து வழங்கிட வேண்டும், மேலும் விவரங்களுக்கு 04329 220087 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | மகனை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களே.. பொன்னான திட்டம் - சூப்பர் தகவல்

மேலும்  படிக்க | புற்றுநோய் பயமா? கவலைப்படாதீங்க மக்களே - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

எனவே மேற்கண்ட பயிற்சியில் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் கலந்துகொண்டு பயனடையுமாறு அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

TN GovtGood newsFree Skill TrainingConstruction workers SchemeTN labour welfare board

Trending News