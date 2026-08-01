/ரூ.11 கோடியில் ரெடியாகும் CM விஜய்யின் புதிய அலுவலகம்.. சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

CM Vijay New Office: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று, கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ளார். முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றத்தில் இருந்தே அரசியல் களம் சூடுபிடித்து வருகிறது. நாள்தோறும் அதிரடி மாற்றங்கள் நடந்து வருகிறது. தவெக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து, திமுக கொண்டு வந்த திட்டங்கள் பெயர் மாற்றுவது போன்ற அதிரடி நடவடிக்கைகளில் விஜய் மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதனை தொடர்ந்து, தற்போது தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்த முதல்வர் அலுவலகத்தை விஜய் மாற்ற உள்ளார். தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலகத்தில் முதல் தளத்தில் முதலமைச்சரின் அலுவலகம் இயங்கி வந்தது. காமராஜர் காலத்தில் இருந்தே முதல்வர் அலுவலகம் தலைமைச் செயலகத்தின் முதன்மை கட்டிடத்தில் தான் இருந்து வருகிறது. 60 ஆண்டுகால வரலாற்றை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள முதல்வர் அலுவலகம் கொண்டுள்ளது.
இங்கு தான், முன்பு இருந்து முதலமைச்சர்கள் தங்கள் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்த நிலையில், அதே வளாகத்தில் உள்ள வேறு கட்டிடத்திற்கு முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகம் மாற்றப்பட உள்ளது. அதாவது, 10 மாடிகள் கொண்ட நாமக்கல் கவிஞர் மாளிக்கைக்கு முதல்வர் விஜய் அலுவலகம் மாற்றப்பட உள்ளது. 10வது தளத்தில் முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகத்தை சேர்த்து, நான்கு முதன்மை செயலாளர்களின் அறைகளும் அங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது.
நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் தற்போது 34 அரசுத் துறைகளின் முதன்மை செயலாளர்களின் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. 10வது மாடியில் மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இவர்களை வேறு இடத்திற்கு மாற்றிவிட்டு, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகம் அமைய உள்ளது. இதுகுறித்து தமிழக அரசும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிட்டது.
இந்த நிலையில், நாமக்கல் கவிஞர் மாளிக்கையில் முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகம் அமைக்க ரூ.11 கோடி தமிழக அரசு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுளளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 10-வது மாடியை சுத்தம் செய்வது உள்ளிட்ட முதற்கட்டப் பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன. இதற்காக சுமார் ரூ.7.5 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், பொதுப்பணித் துறை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள அமைச்சர்களின் அறைகளிலும் புனரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, ஒவ்வொரு அமைச்சரின் அலுவலகமும் ரூ.15 லட்சம் முதல் ரூ.20 லட்சம் வரையிலான மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சரின் அலுவலகத்தின் புனரமைப்பு பணிகள் ரூ.15.93 லட்சம் செலவில் நிறைவடைந்தது என கூறப்படுகிறது.
ரூ.11 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகத்தில் பல்வேறு வசதிகள் இருக்க உள்ளது. அதாவது, சர்வதேச தரத்திலான அலுவலகமாக மாற உள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த அலுவலகத்தின் சிறப்பம்சமாக கடற்கரையின் அழகை 10வது மாடியில் இருந்து ரசிக்கலாம் என தெரிகிறது. அதோடு, அரசு அதிகாரிகளிடமும் நேரடி தொடர்பில் இருக்கலாம் என முதல்வர் விஜய் நினைக்கிறாராம். மேலும், அதிகாரிகளுக்கு நேரடியாக உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கவும் முடியும் என கூறப்படுகிறது.
நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10வது தளத்தை புதுப்பிக்க ஒப்பந்ததாரர்களின் தேர்வு இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை என பொதுப்பணித்துறை (PWD) அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஆறு மாதங்கள் தேவைப்படும் என பொதுத்துறை ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்தது. ஆனால், மூன்று மாதங்களுக்குள் அனைத்து பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் அலுவலகம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியான ஒப்பந்ததாரர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். 3 மாதங்களுக்குள் பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் கூறியதால், சில ஒப்பந்ததாரர்கள் இப்பணியை மேற்கொள்ளத் தயக்கம் காட்டுவதாகக் கூறப்படுகிறது . இருப்பினும், ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டு, அடுத்த வாரம் பணிகள் தொடங்கும் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.