  சென்னையில் 3 நாள் மொபைல் போன் பழுது நீக்கும் பயிற்சி: சுயதொழில் தொடங்க அரிய வாய்ப்பு!

சென்னையில் 3 நாள் மொபைல் போன் பழுது நீக்கும் பயிற்சி: சுயதொழில் தொடங்க அரிய வாய்ப்பு!

Tamilnadu Government : சென்னையில் 3 நாள் மொபைல் போன் பழுது நீக்கும் பயிற்சி இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 20, 2026, 07:24 AM IST
  • மொபைல் பழுது நீக்கும் பயிற்சி
  • சென்னையில் 3 நாட்கள் நடக்கிறது
  • பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள முழு விவரம்



Tamilnadu Government : தமிழக இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில் ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி! தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), சென்னையில் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் பிரத்யேகமான "மொபைல் போன் பழுது நீக்கம் மற்றும் சேவைப்பயிற்சி" (Mobile Phone Repairing & Servicing Course) வழங்க உள்ளது. இப்பயிற்சியின் நோக்கம், தகுதிகள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

பயிற்சியின் நோக்கம் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் மொபைல் போன் பயன்பாடு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக உள்ளது. இதனால் இத்துறை சார்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. பங்கேற்பாளர்களுக்கு மொபைல் போன் ஹார்ட்வேர் மற்றும் Chip Level Service துறையில் தொழில்துறைத் தரநிலைக்கு ஏற்ப தொழில்நுட்ப அறிவை வழங்குவதே இப்பயிற்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

பயிற்சி முடிவில் பங்கேற்பாளர்களுக்கான வாய்ப்புகள்:

1. சொந்தமாகச் சுயதொழில் (Self-Employment) தொடங்கலாம்.
2. மொபைல் சர்வீஸ் சென்டர் (Service Centre) அமைக்கலாம்.
3. பெரிய நிறுவனங்களில் டெக்னீஷியன் (Technician) பணிகளில் சேரலாம்.

பயிற்சி அட்டவணை: 3 நாட்களில் நீங்கள் கற்கப்போவது என்ன?

இந்தப் பயிற்சி மூன்று நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, செய்முறை விளக்கங்களுடன் கற்பிக்கப்படும்:

முதல் நாள்: அடிப்படை அறிமுகம் மற்றும் பாகங்கள்

* ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் பல்வேறு சிப்செட் (Chipset) வகைகள் பற்றிய விளக்கம்.
* சார்ஜர்கள், பேட்டரிகள் மற்றும் நவீன டிஸ்ப்ளே தொழில்நுட்பங்கள்.
* ஸ்பீக்கர், மைக்ரோஃபோன் மற்றும் சார்ஜிங் போர்டுகளில் ஏற்படும் பொதுவான பழுதுகளைச் சரிசெய்தல்.
* FFC ஸ்ட்ரிப்ஸ், கேபிள்கள், சென்சார்கள் மற்றும் சார்ஜிங் போர்டுகள் தொடர்பான பழுதுபார்த்தல்.

இரண்டாம் நாள்: சிப் லெவல் (Chip Level) மற்றும் மதர்போர்டு பயிற்சி

* Chip Level சர்வீசிங் பற்றிய அடிப்படை மற்றும் சுருக்கமான விளக்கம்.
* SMT கூறுகள் (Resistor, Capacitor, Diode, IC) பற்றிய செயல்முறை விளக்கம்.
* Soldering நுட்பங்கள் மற்றும் மல்டிமீட்டர் (Multimeter) மூலம் பழுதுகளைக் கண்டறிதல்.
* மொபைல் மதர்போர்டில் உள்ள மின்னழுத்தப் பிரிவுகள் (CPU, EMMC, Network Section) குறித்த தெளிவு.
* செயலிழந்த (Dead Condition) மொபைல்களைச் சரிசெய்யும் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்.

மூன்றாம் நாள்: சாப்ட்வேர் மற்றும் அட்வான்ஸ்டு டிரேசிங் (Tracing)

* LCD/OLED டிஸ்ப்ளே பிரிவுகள், Backlight மற்றும் GFX Section பழுதுபார்த்தல்.
* Short Killer மற்றும் DC PSU Reading மூலம் சிக்கலான பழுதுகளைக் கண்டறிதல்.
* சாப்ட்வேர் அன்லாக் (Software Unlock) கருவிகள் மற்றும் FRP Unlock நேரடிப் பயிற்சி.
* நெட்வொர்க் செக்ஷன் (PA, WTR) கண்காணிப்பு மற்றும் சரிசெய்தல்.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

வயது வரம்பு: 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்.
கல்வித்தகுதி: குறைந்தபட்சம் 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

யார் சேரலாம்: ஐடிஐ (ITI), பாலிடெக்னிக் மாணவர்கள், வேலை தேடும் இளைஞர்கள், சுயதொழில் ஆர்வலர்கள் மற்றும் தற்போதுள்ள மொபைல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள். ஆண்கள், பெண்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகள் என அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

அரசு மானியம் மற்றும் சான்றிதழ் விவரங்கள்

அரசு சான்றிதழ்: வெற்றிகரமாகப் பயிற்சியை முடிக்கும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

நிதி உதவி: மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் வழங்கும் நிதியுதவி திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் குறித்த விவரங்களும் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக விளக்கப்படும்.

தங்கும் வசதி: வெளியூர் மாணவர்களுக்கு குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி வசதி உள்ளது (தேவைப்படுவோர் முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்).

முக்கியத் தகவல்கள் மற்றும் தொடர்பு முகவரி

பயிற்சி நாட்கள்: 25.02.2026 முதல் 27.02.2026 வரை (3 நாட்கள்)

நேரம்: காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை

இடம்: தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை - 600 032.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

ஆர்வமுள்ளவர்கள் www.editn.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

கூடுதல் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள: கைபேசி: 8668100181 / 9360221280

நேரம்: திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை (காலை 10.00 முதல் மாலை 5.00 வரை)

தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்ற கனவு உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. இப்போதே முன்பதிவு செய்து உங்கள் எதிர்காலத்தை வளமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். 

