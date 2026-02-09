தமிழக இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட்: இலவச தொழில் பயிற்சி முகாம் 2026 - புதிய மாவட்டங்கள் அறிவிப்பு

tn govt free apprenticeship training : தமிழ்நாடு அரசு, இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்தவும், தொழில் பழகுநர் (Apprenticeship) பயிற்சியின் மூலம் அவர்களைத் தகுதியுள்ள பணியாளர்களாக மாற்றவும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சிறப்பு முகாம்களை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. ஏற்கனவே சில மாவட்டங்களில் இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், இன்று புதிதாக வெளியாகியிருக்கும் முகாம்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
1. செங்கல்பட்டு மாவட்டம்: தொழில் பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் (TAEF 2025-2026)
செங்கல்பட்டு மாவட்டத் திறன் பயிற்சி அலுவலகம் சார்பில், சென்னை மண்டல அளவிலான "தொழில் பழகுநர் சேர்க்கை முகாம்" (Trade Apprentices Engagement Fair - TAEF) நடைபெற உள்ளது.
தேதி மற்றும் நேரம்: 13.02.2026 அன்று காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 04:00 மணி வரை.
இடம்: அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம் (Govt ITI), செங்கல்பட்டு.
பயிற்சி இடங்கள்: இம்முகாமில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு நிறுவனங்கள், முன்னணி தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்புகள் கலந்துகொள்கின்றன. மொத்தம் 500-க்கும் மேற்பட்ட தொழில் பழகுநர் இடங்களை நிரப்ப இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வித் தகுதி: அரசு அல்லது தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) NCVT / SCVT / 4.0 Tech முறையின் கீழ் பயின்றவர்கள் மற்றும் Industrial School பிரிவுகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இதில் பங்கேற்கலாம்.
உதவித்தொகை மற்றும் சான்றிதழ்: தேர்வாகும் இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.12,000/- முதல் ரூ.16,000/- வரை உதவித்தொகை (Stipend) வழங்கப்படும். ஓராண்டு பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்களுக்கு மத்திய அரசின் NAC (National Apprenticeship Certificate) அல்லது Optional Trades சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
தொடர்புக்கு: கூடுதல் விவரங்களுக்கு செங்கல்பட்டு மாவட்டத் திறன் பயிற்சி அலுவலக உதவி இயக்குநரை 8838754430 என்ற எண்ணிலோ அல்லது dadskillcpt@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
2. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்: விவசாய இயந்திரங்கள் செயல்பாட்டு விளக்கம் மற்றும் பயிற்சி
தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் மற்றும் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை இணைந்து கிராமப்புற இளைஞர்களுக்காக இலவசப் பயிற்சியை அறிவித்துள்ளது.
பயிற்சியின் பெயர்: வேளாண் இயந்திரங்கள் செயல் விளக்கப் பயிற்சி (Agricultural Machinery Demonstrator).
காலம்: 10.02.2026 முதல் 27.02.2026 வரை (மொத்தம் 16 நாட்கள்).
இடம்: அரசு இயந்திரக் கலப்பை பணிமனை, எண். 2, வ.உ.சி சாலை, திருச்சிராப்பள்ளி (திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகில்).
பயிற்சியின் நோக்கம்: டிராக்டரின் வெட்டுத் தோற்ற மாதிரி (Cut Section Model) மூலம் அதன் இயக்கம், செயல்பாடு மற்றும் இதர நவீன வேளாண் கருவிகளைப் பராமரிப்பது குறித்து செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்படும்.
தகுதி: 18 வயது முதல் 35 வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள். கல்வித் தகுதியாக 10-ஆம் வகுப்பு (SSLC), ITI, Diploma அல்லது ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு (Degree) முடித்திருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களின் புகைப்படம், கல்விச் சான்றிதழ் மற்றும் ஆதார் அட்டையின் நகல்களுடன் திருச்சி அலுவலகத்தில் நேரில் சென்று பதியலாம். அல்லது "VetriNichayam" என்ற மொபைல் செயலியை Playstore-ல் பதிவிறக்கம் செய்து அதன் மூலமும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தொடர்புக்கு: 8675561335, 6381333580.
3. திருப்பூர் மாவட்டம் (கோவை மண்டலம்): மண்டல அளவிலான தொழில் பழகுநர் முகாம் (TAEF)
கோவை மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட மாவட்டங்களுக்கான மாபெரும் தொழில் பழகுநர் முகாம் திருப்பூரில் நடைபெற உள்ளது. மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர். மனிஷ் நாரணவரே இத்தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.
தேதி மற்றும் நேரம்: 12.02.2026 அன்று காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 05:00 மணி வரை.
இடம்: அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம், தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்.
எந்தெந்த மாவட்டத்தினர் பங்கேற்கலாம்? : திருப்பூர், கோவை, ஈரோடு, கரூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இதில் பயன்பெறலாம்.
முக்கியத்துவம்: இம்முகாமில் தேர்வு பெற்று பயிற்சி முடிப்பவர்களுக்கு மத்திய அரசின் தேசிய தொழில் பழகுநர் சான்றிதழ் (NAC) வழங்கப்படும். இந்த சான்றிதழ் பெற்றவர்களுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். குறிப்பாக, வெளிநாடுகளில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த சான்றிதழ் ஒரு கூடுதல் தகுதியாக அமையும்.
தகுதி: NCVT/SCVT திட்டத்தின் கீழ் ITI முடித்தவர்கள் அல்லது 8, 10, 11, 12-ஆம் வகுப்பு மற்றும் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் (Optional Trade-க்காக) இதில் பங்கேற்கலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்: கல்விச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் உரிய அசல் ஆவணங்களுடன் நேரில் வர வேண்டும்.
தொடர்புக்கு: உதவி இயக்குநர், மாவட்டத் திறன் பயிற்சி அலுவலகம், திருப்பூர். தொலைபேசி எண்கள்: 9499055695, 9943444279, 7022045795.
இந்த முகாம்கள் அனைத்தும் தமிழக இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புத் திறனை அதிகரிக்கவும், நேரடியாகத் தொழில் நிறுவனங்களில் அனுபவம் பெறவும் அரசு எடுத்துள்ள முக்கிய முயற்சியாகும். தகுதியுள்ள இளைஞர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள மையங்களில் உரிய ஆவணங்களுடன் கலந்துகொண்டு தங்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
