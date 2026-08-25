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TNPSC, SSC, RRB தேர்வுக்கு தயாராகுபவரா? தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி.. எங்கு தெரியுமா?

TN Govt Free Coaching: TNPSC மற்றும் SSC, IBPS, RRB போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தமிழக அரசு இலவச பயிற்சிகளை நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. எனவே,  இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 25, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:24 PM IST
TNPSC, SSC, RRB தேர்வுக்கு தயாராகுபவரா? தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி.. எங்கு தெரியுமா?
Image Credit: TN Govt Free Coaching

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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