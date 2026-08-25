/TNPSC, SSC, RRB தேர்வுக்கு தயாராகுபவரா? தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி.. எங்கு தெரியுமா?

TN Govt Free Coaching: தமிழகத்தில் பலரும் மத்திய, மாநில போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். நிரந்தர வேலை, கைநிறைய சம்பளம் போன்ற காரணங்களால் எப்படியாவது மத்திய, மாநில அரசு வேலை கிடைக்க தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். இதற்காக தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளையும் நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
TNPSC மற்றும் SSC, IBPS, RRB ஆகிய முகமைகள் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆர்வலர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் கீழ் உள்ள போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையங்களான சென்னை, பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள சர். தியாகராயா கல்லூரி வளாகத்தில் 500 ஆர்வலர்களுக்கும் மற்றும் சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநிலக் கல்லூரி வளாகத்தில் 300 ஆர்வலர்களுக்கும் கட்டணமில்லா பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
தற்போது மேற்படி போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு இணைய வழியாக விண்ணப்பங்கள் பெற்று, சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகள் பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் 5.00 மணிவரை ஆறு மாத காலம் வாராந்திர வேலை நாட்களில் நடைபெற உள்ளது.
பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள் குறைந்தபட்சம் 1ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதோடு 01-01-2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். மேற்படி போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையங்களில் உணவும் தங்கும் வசதிகளும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சியில் சேரவிரும்பும் ஆர்வலர்கள் www.cecc.in என்ற இணையதள முகவரி வாயிலாக 26.08.2026 முதல் 16.09.2026 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர்க்கை தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை மேற்குறிப்பிட்ட இணையதள முகவரியில் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 044-25954905 மற்றும் 044-28510537 ஆகிய தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
பத்தாம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில், தமிழக நடைமுறைபடுத்தப்பட்டுள்ள இனவாரியான இடங்களுக்கு ஏற்ப ஆர்வலர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு தேர்வர்களின் விவரங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என்பதை தெரிவித்து கொள்கிறோம் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது.
இதுமட்டுமின்றி, மாவட்ட வாரியாகவும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 முதல்நிலை தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகளையும் தமிழக அரசு நடத்தி வருகிறது. அந்தந்த மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று விவரங்களை கேட்டு அறிய வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.