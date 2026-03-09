லட்சத்தில் சம்பாதிக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. பெண்களே மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu Government Free Coaching: தமிழக அரசு இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் வேலைவாய்ப்பில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கிடும் வகையில், பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தி, அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கி தருகிறது. பியூட்டி, ஃபேஷன், பேக்கிரி, உணவு உள்ளிட்ட துறைகளில் பயிற்சிகளை நடத்தி, வேலைவாய்ப்பு தமிழக அரசு பெற்று தருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது, இரண்டு பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
பேக்கரி பயிற்சி வகுப்பு
தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சென்னையில், 4 நாட்கள் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் மூலம் தினை வகைகள் கொண்டு பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சிகளை நடத்துகிறது. இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் மார்ச் 24ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 27ஆம் தேதி தேதி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மதியம் 5.00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.
இப்பயிற்சியில் பேக்கரி பொருட்களின் ராகி நெய் குக்கீகள் சத்துமாவு குக்கீகள், கோதுமை தேங்காய் குக்கீகள், முத்து சோக்கோ தினை குக்கீகள் (கம்பு), கோடோ முந்திரி தினை குக்கீகள் (வரகு), சிறிய முந்திரி தினை குக்கீகள் (சாமை), சோளம் பிஸ்தா குக்கீகள் (சோலம்), பர்னார்ட் ஜீரா குக்கீகள் (குதிரைவாளி), மசாலா குக்கீகள் ஆகிய பயிற்சி வகுப்புகள் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், முழு கோதுமை ரொட்டி, பழ ரொட்டி, ராகி தினை ரொட்டி, பல தானிய ரொட்டி, ராகி சாக்கோ ரொட்டி, ராகி பிரவுனி, குதிரைவாலி தினை பிரவுனி, கருப்புகோவ்னி தினை பிரவுனி, பல தினை வால்நட் பிரவுனி, டேட்ஸ் தினை பிரவுனி, கோதுமை பிளம் கேக், ராகி சாக்லேட் கேக், ஜோவர் கேரட் கேக் (Cholam Cake), ஃபாக்ஸ்டெயில் மற்றும் டேட்ஸ் கேக் (தினை), வாழைப்பழம் வால்நட் கேக், தினை வெல்லம் வெண்ணெய் கேக், முழு கோதுமை பீட்சா, முழு கோதுமை பூண்டு ரொட்டி, ராகி கருப்பு காடு கேக், பட்டர்கிரீம் ஃப்ரோஸ்டிங்குடன் தினை வெண்ணிலா கேக் வகைகள் எப்படி தயாரிப்பது பற்றி இப்பயிற்சியில் விளக்குவார்கள்.
யாரெல்லாம் சேரலாம்?
மேலும் தயாரிப்பு சந்தைப்படுத்துதலின் அம்சங்கள் பேக்கிங் லேபிளிங் மற்றும் அதற்காண விலை வழிமுறைகள் ஆகியன கற்றுத்தரப்படும். அரசு வழங்கும் உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் ஆகியவையும் விளக்கப்படும். இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர் (ஆண்/பெண்) 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி 10வது வகுப்புடன் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பயிற்சியில் பங்குபெறும் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் குளிரூட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதி உள்ளது தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இப்பயிற்சி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை பெற விரும்புவோர் www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மற்றும் தொலைபேசி /கைபேசி எண்கள் 8668102600 எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை- 600 032 என்ற முகவரிக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தோல் பராமரிப்புப் பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சி
தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் சென்னையில், ஆயுர்வேத அழகு, மூலிகை முடி மற்றும் தோல் பராமரிப்புப் பொருட்கள் தயாரித்தல் தொடர்பான பயிற்சி வரும் மார்ச் 11 முதல் மார்ச் 13ஆம் தேதி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.
இப்பயிற்சியில் தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பு, மூலிகை சோப்பு, ஆயுர்வேத சோப்பு, மருத்துவ எண்ணெய் சோப்பு, மூலிகை முடி வளரும் எண்ணெய், மூலிகை ஃபேஸ் வாஷ் ஜெல் (உலர்ந்த மற்றும் எண்ணெய் தோல் பராமரிப்பு), மூலிகை முடி பராமரிப்பு சீரம், மூலிகை தோல் பராமரிப்பு சீரம், மூலிகை சுத்திகரிப்பான், உதட்டு பராமரிப்பு தைலம், முடி கண்டிஷனர், மூலிகை முடி சாயம், மூலிகை திரவம், மூலிகை வலி தைலம் போன்றவை மற்றும் பயிற்சி வழிமுறைகளுடன் சுயமாக தொழில் தொடங்குவதற்கு இந்த பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் (ஆண்/பெண்) 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சியாளர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். சென்னையில் பங்குபெறும் ஆண், பெண் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி உள்ளது தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இப்பயிற்சி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை பெற விரும்புவோர் www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை 600032 என்ற இடத்தில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது.
