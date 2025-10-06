ஏழை குடும்பங்களுக்கு அரசு கொடுக்கும் இலவச நிலம்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

தமிழகத்தில் நீண்ட காலமாக அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் வசித்து வரும் ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் சொந்த வீடு கனவை நனவாக்கும் வகையில், தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் இலவச வீட்டு மனை பட்டா திட்டம், லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றியுள்ளது. 2006-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த சமூக நல திட்டத்தின் மூலம், இதுவரை 4.37 லட்சத்திற்கும் அதிகமான குடும்பங்கள், தாங்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு சட்டப்பூர்வ உரிமையைப் பெற்று, பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை நோக்கி பயணித்துள்ளன.
திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்
ஆதார், வாக்காளர் அட்டை என அனைத்து அடையாள அட்டைகளிலும் ஒரு முகவரி இருந்தாலும், அந்த வீட்டிற்கு சொந்தக்காரர் என்ற உரிமை இல்லாததால், பல ஏழை குடும்பங்கள் சமூக பாதுகாப்பின்றியும், அரசின் மற்ற நலத் திட்டங்களை பெறுவதில் சிக்கல்களையும் சந்தித்து வந்தனர். இந்த நிலையை மாற்றியமைத்து, அவர்களுக்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தையும், சமூக அந்தஸ்தையும் வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் மைய நோக்கமாகும்.
யார் இந்தத் திட்டத்தில் பயன்பெற முடியும்?
இத்திட்டத்தின் கீழ் பட்டா பெறுவதற்கான தகுதிகள் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.
- குடியிருப்பு காலம்: ஆட்சேபனை இல்லாத அரசு புறம்போக்கு அல்லது நத்தம் நிலங்களில், குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ச்சியாக குடியிருந்து வருபவர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.
- நிலத்தின் அளவு: தகுதியான பயனாளிகளுக்கு, கிராமப்புறங்களில் அதிகபட்சமாக 2 முதல் 2.5 சென்ட் வரையிலும், நகர்ப்புறங்களில் 1.25 முதல் 1.5 சென்ட் வரையிலும் வீட்டு மனைப் பட்டா இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. சில சமயங்களில் இது 3 சென்ட் வரை நீட்டிக்கப்படலாம்.
தகுதி பெறாத இடங்கள் மற்றும் மாற்று ஏற்பாடுகள்
அரசின் இந்ததிட்டம், அனைவருக்கும் வீடு என்ற இலக்கை கொண்டிருந்தாலும், சில முக்கிய நிபந்தனைகளும் இதில் உள்ளன. நீர்நிலைகள், ஓடைகள், குளங்கள், கால்வாய் பகுதிகள் மற்றும் கோயில் நிலங்கள் போன்ற ஆட்சேபனைக்குரிய இடங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு, அவர்கள் வசிக்கும் அதே இடத்தில் பட்டா வழங்கப்படாது. இருப்பினும், அவ்வாறு வசிக்கும் மக்களை அரசு கைவிடுவதில்லை. அவர்களுக்கு, அரசுக்கு சொந்தமான மாற்று இடங்களில் வீட்டு மனைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அவர்கள் பாதுகாப்பாகக் குடியமர்த்தப்படுவார்கள்.
சென்னை மற்றும் பிற மாநகராட்சிகள்
இந்த திட்டத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, சென்னை மற்றும் பிற மாநகராட்சிகளில் உள்ள "பெல்ட் ஏரியா" எனப்படும் பகுதிகளில் வசிக்கும் தகுதியுள்ள மக்களுக்கும் பட்டா வழங்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. இது, நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஒரு பெரும் நற்செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
பட்டா பெறுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்
இலவச வீட்டு மனை பட்டா என்பது வெறும் நிலத்திற்கான உரிமை பத்திரம் மட்டுமல்ல. அது ஒரு குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்கான அடித்தளம். சட்டப்பூர்வ உரிமை கிடைப்பதால், எப்போது வேண்டுமானாலும் காலி செய்ய சொல்வார்களோ என்ற அச்சமின்றி, மக்கள் பாதுகாப்பாக வாழ முடிகிறது. பட்டா பெற்ற நிலத்தின் மீது, வங்கிகளில் வீட்டுக் கடன் பெற்று, தரமான வீடுகளை கட்டிக்கொள்ள முடியும். மின்சார இணைப்பு, குடிநீர் இணைப்பு, மற்றும் அரசின் பிற நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெறுவது எளிதாகிறது. ஏழை மக்களின் வாழ்வில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் இந்த திட்டத்தை, தமிழக அரசு தொடர்ந்து செம்மைப்படுத்தி, தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் பலன்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்து வருகிறது.
