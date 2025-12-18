English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மாணவர்களே! தமிழக அரசு வழங்கும் லேப்டாப்பில் இவ்வளவு சிறப்புகளா?

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விடுமுறை முடிந்து மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு திரும்பியதும், படிப்படியாக லேப்டாப்புகள் வழங்கப்படும் என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Dec 18, 2025
மாணவர்களே! தமிழக அரசு வழங்கும் லேப்டாப்பில் இவ்வளவு சிறப்புகளா?

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஜனவரி மாதம் முதல் இலவச லேப்டாப் வழங்கும் தமிழக அரசின் திட்டத்தை விமர்சித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மிக கடுமையான பதிலடி கொடுத்துள்ளார். "மாணவர்கள் படித்து முன்னேறிவிட கூடாது என்ற பாஜகவின் எண்ணத்தையே எடப்பாடி பழனிசாமி வெளிப்படுத்துகிறார்" என்று குற்றம் சாட்டிய உதயநிதி, புதிய லேப்டாப்பில் உள்ள நவீன வசதிகளையும் பட்டியலிட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | ஓசூர் To கேரளா: தினமும் பறக்கும் 2 லட்சம் ரோஜாக்கள்! விவசாயிகள் படுகுஷி

உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்

சமீபத்தில், "கல்வி ஆண்டின் நடுவில் ஏன் லேப்டாப் கொடுக்கிறீர்கள்? இதில் உள்ள தொழில்நுட்பம் போதுமானதாக இல்லை" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின், "இன்னும் சில வாரங்களில் மாணவர்களின் கைகளுக்கு லேப்டாப் செல்லவுள்ள நிலையில், குறுகிய அரசியல் லாபத்திற்காக இத்திட்டத்தை சீர்குலைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி முயல்கிறார். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமல்ல, அவருடைய டெல்லி ஓனர்கள் நினைத்தாலும் இத்திட்டத்தை தடுக்க முடியாது" என்று ஆவேசமாக கூறியுள்ளார்.

மேலும், "ஏற்கனவே அறநிலையத்துறை நிதியில் கல்லூரி தொடங்கலாமா என கேட்டு மக்களிடம் வாங்கிக்கட்டி கொண்டவர் எடப்பாடி. இப்போது மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் கிடைப்பதைக்கூட பொறுத்துக்கொள்ள முடியாமல், திடீர் Computer Expert மாறி, தொழில்நுட்பம் சரியில்லை என்று கதை விடுகிறார்" என்று கிண்டல் செய்துள்ளார்.

லேப்டாப் திட்டம்

தேர்தலுக்காக திடீரென இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றும், 2025-2026 நிதிநிலை அறிக்கையிலேயே "20 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படும்" என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றும் உதயநிதி விளக்கமளித்துள்ளார். "அந்த பட்ஜெட் அறிக்கை அவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், எதிர்க்கட்சி தலைவர் அதை படித்து பார்த்தாரா அல்லது வழக்கம் போல வீட்டிலேயே வைத்துவிட்டாரா என்பது அவருக்கே வெளிச்சம்" என்றும் சாடியுள்ளார்.

புதிய லேப்டாப்பில் உள்ள வசதிகள்

  • மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள லேப்டாப்புகள் சாதாரணமானவை அல்ல. உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களான DELL, ACER, HP ஆகியவற்றிடம் இருந்து நேரடியாக கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றன.
  • AI தொழில்நுட்பம்: செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • அமெரிக்காவின் Perplexity AI நிறுவனத்துடன் எல்காட் நிறுவனம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. அதன்படி, மாணவர்களுக்கு 6 மாதங்களுக்கு 'Perplexity Pro AI' வசதி முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
  • அதிவேக ப்ராசஸர்: நவீன மென்பொருட்களை இயக்கக்கூடிய வகையில் சக்திவாய்ந்த ப்ராசஸர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
  • நீண்ட நேர பேட்டரி: நீண்ட நேரம் தாங்கக்கூடிய பேட்டரி வசதி உள்ளது.

விநியோகம் எப்போது?

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விடுமுறை முடிந்து மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு திரும்பியதும், படிப்படியாக லேப்டாப்புகள் வழங்கப்படும். வரும் பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் முதற்கட்டமாக 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப்புகள் சென்றடையும் என்று உதயநிதி உறுதி அளித்துள்ளார். "அதிமுக ஆட்சியில் தான் லேப்டாப் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமை பேசுகிறார். ஆனால், 2019-லேயே அந்த திட்டத்தை பாதியிலேயே கைவிட்டு, மாணவர்களை ஏமாற்றியவர் அவர் தான். அதற்கு 2021 தேர்தலிலேயே மக்கள் பாடம் புகட்டிவிட்டார்கள்" என்று உதயநிதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 

மேலும் படிக்க: 'திமுக ஒரு தீய சக்தி... தவெக ஒரு தூய சக்தி' - ஈரோட்டில் விஜய் பேச்சு

