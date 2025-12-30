தனியார் கல்லூரியில் படித்தாலும்.. தமிழக அரசின் இலவச லேப்டாப் கிடைக்குமா?

தமிழக அரசின் இலவச லேப்டாப் திட்டத்தை வரும் ஜனவரி 5ம் தேதி முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். இந்த திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 20 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக லேப்டாப் அல்லது டேப்லெட் வழங்கப்படும். 2025-26 நிதியாண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட்டில் இந்த திட்டத்திற்காக ரூ.2,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், இன்ஜினியரிங், டிப்ளமா, வேளாண்மை, மருத்துவம் உட்பட அனைத்து கல்லூரிகளிலும் படிக்கும் மாணவ-மாணவியருக்கு இந்த வசதி வழங்கப்படும். முதல் கட்டமாக சுமார் 10 லட்சம் பட்டப்படிப்பு இறுதியாண்டு மாணவர்கள் இந்த திட்டத்தில் பயனடைவார்கள். அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கப்படும். பிப்ரவரி மாத இறுதிக்குள் முதல் கட்டத்தில் 10 லட்சம் லேப்டாப்களை பயனாளர்களுக்கு வழங்குவது குறித்து அதிகாரிகள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளனர்.
தனியார் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான தகுதி
தனியார் கல்லூரியில் படிக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இலவச லேப்டாப் கிடைக்காது. அரசு நிர்ணயித்துள்ள குறிப்பிட்ட தகுதிகள் இருந்தால் மட்டுமே லேப்டாப் கிடைக்கும். எடுத்துக்காட்டாக 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீட்டில் முன்னணி தனியார் கல்லூரிகளில் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படும். புதுமை பெண் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உதவித்தொகை பெறும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களும் இந்த திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள். தனியார் கல்லூரிகளில் இறுதியாண்டு பயிலும் SC/ST பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்களும் இதில் பயனடையலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதற்காக எவ்வளவு மாணவர்கள் உள்ளனர் மற்றும் கூடுதல் நிதித் தேவை குறித்த கணக்கெடுப்புப் பணிகளில் உயர்கல்வித்துறை தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
டெண்டர் செயல்முறை
எல்காட் நிறுவனம் மூலம் சர்வதேச அளவில் டெண்டர் கோரப்பட்டது. இதில் ஏசர் மற்றும் டெல் நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. கூடுதலாக, HP நிறுவனமும் லேப்டாப் வழங்குவதில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அண்ணா பல்கலைக்கழகம், IIT மெட்ராஸ், நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களை சேர்ந்த நிபுணர்களை கொண்ட தொழில்நுட்பக் குழு இந்த செயல்முறையை கண்காணித்து வருகிறது. முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், வழங்கப்படும் லேப்டாப்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான பயன்பாடுகளை ஆதரிக்கும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். Windows 11 இயக்க முறைமையுடன் இந்த சாதனங்கள் வழங்கப்படும். இதற்காக எல்காட் நிறுவனம் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்துடன் நேரடியாக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
கூடுதலாக, அமெரிக்காவை சார்ந்த Perplexity AI நிறுவனத்துடன் சிறப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இதன் கீழ் மாணவர்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு இலவசமாக Perplexity Pro AI சேவைகளை பயன்படுத்த முடியும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா காலத்தில் இலவச லேப்டாப் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அப்போது பிளஸ் 2 மாணவர்கள் மற்றும் அரசு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்தது. 2019ம் ஆண்டு வரை இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு சில காரணங்களால் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. இப்போது திமுக அரசு இந்த திட்டத்தை மாற்றியமைத்து வித்தியாசமான முறையில் செயல்படுத்துகிறது. முந்தைய திட்டத்தில் இருந்து வேறுபட்டு, இப்போது கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் பயனடைவார்கள்.
கண்காணிப்பு முறை
ERP கண்காணிப்பு அமைப்பு மூலம் விண்ணப்பங்கள், விநியோகம் மற்றும் வாரண்டி நிர்வகிக்கப்படும். கல்லூரிகள் பயனாளர் பட்டியல்களுக்கு மாணவர்களை அடையாளம் கண்டு சரிபார்க்கும். TN e-Governance Agency உண்மையான பயனாளர்களை அடையாளம் காண பொறுப்பேற்றுள்ளது. ஜனவரி 5ல் இலவச லேப்டாப் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கவுள்ள நிலையில், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர்களிடையே டிஜிட்டல் அணுகலை வலுப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
