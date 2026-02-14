அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவமா? உங்களுக்குக் காத்துக்கொண்டிருக்கும் செம சர்ப்ரைஸ் - இதோ விவரம்

Free Baby Care Kit Tamil Nadu : தமிழகத்தில் தாய் சேய் நலனைப் பாதுகாப்பதில் முன்னோடி மாநிலமாகத் திகழும் தமிழ்நாடு அரசு, தற்போது மற்றுமொரு மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. தமிழக முதல்வர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் அவர்கள், எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் மிக முக்கியமான இரண்டு புதிய திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்துள்ளார். சுமார் ரூ.8.07 கோடி மதிப்பீட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் திட்டங்கள், ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்குப் பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமையப்போகிறது.
பச்சிளம் குழந்தை பாதுகாப்பு பெட்டகம்: இலவசம்
தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 8 லட்சம் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. இதில் 4.5 லட்சம் பிரசவங்கள் அரசு மருத்துவமனைகளிலேயே நடைபெறுகின்றன. அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளில் சுமார் 20 சதவீதம் பேர் 2 கிலோவிற்கும் குறைவான எடையுடன் பிறக்கின்றனர். இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு கூடுதல் ஊட்டச்சத்தும், நோயெதிர்ப்பு சக்தியும் மிக அவசியமாகும். இதனை உணர்ந்து, தமிழக அரசு "பச்சிளம் குழந்தை பாதுகாப்பு பெட்டகம்" வழங்கும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தியுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பெட்டகத்தில், குழந்தைகளுக்குத் தேவையான இரும்புச்சத்து சொட்டு மருந்து, விட்டமின் பி3 மற்றும் மல்டி விட்டமின் சொட்டு மருந்துகள் போன்றவற்றை இருக்கும். இது குழந்தைகளின் தொடர் கவனிப்பிற்கும், உடல் வளர்ச்சியை வலுப்படுத்துவதற்கும் பேருதவியாக இருக்கும். மிக முக்கியமாக, இந்த உயர்தரமான மருத்துவப் பெட்டகம் தகுதியுள்ள தாய்மார்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தாய்மை செயலி:
நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தித் தாய்மார்களின் ஆரோக்கியத்தைக் கண்காணிக்க "தாய்மை செயலி" (Thaimai App) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் முதன்முறையாகத் தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த டிஜிட்டல் தளம், கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் பதிவு செய்தவுடன் அவர்களின் முழு விவரங்களையும் சேகரிக்கிறது.
பேறுகால பரிசோதனைகள், பிரசவம், பிரசவத்திற்கு பிந்தைய பராமரிப்பு, குழந்தையின் வளர்ச்சி மற்றும் தடுப்பூசி போடும் காலம் போன்ற அனைத்து முக்கியமான நிகழ்வுகளையும் இந்தச் செயலி மூலம் அதிகாரிகள் கண்காணிக்க முடியும். இது தாய்மார்களுக்கு உரிய நேரத்தில் மருத்துவ ஆலோசனைகள் கிடைப்பதையும், எவ்விதச் சிக்கலுமின்றி பிரசவம் நடைபெறுவதையும் உறுதி செய்யும்.
மகப்பேறு மற்றும் குழந்தை இறப்பு விகிதக் குறைப்பு
கடந்த சில ஆண்டுகளில் தமிழக அரசு மேற்கொண்ட தீவிரமான மருத்துவக் கட்டமைப்பு மேம்பாடுகளால், மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் (MMR) மற்றும் குழந்தை இறப்பு விகிதம் (IMR) வியக்கத்தக்க வகையில் குறைந்துள்ளது.
மகப்பேறு இறப்பு விகிதம்: 2021-22ல் 1 லட்சம் பிறப்புகளுக்கு 90.5 ஆக இருந்த இறப்பு விகிதம், 2024-25ல் 39.5 ஆகக் குறைந்து மிகப்பெரிய சாதனையை எட்டியுள்ளது.
குழந்தை இறப்பு விகிதம்: 1000 குழந்தைகளுக்கு 10.4 ஆக இருந்த விகிதம், தற்போது 7.7 ஆகக் குறைந்துள்ளது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் அளிக்கப்படும் தரமான சிகிச்சை மற்றும் இலவசமாக வழங்கப்படும் மருத்துவ உபகரணங்கள் காரணமாகவே இந்த இலக்கை அடைய முடிந்துள்ளது. பூஜ்ஜியம் சதவீத இறப்பு விகிதத்தை எட்ட வேண்டும் என்பதே அரசின் இறுதி இலக்காகும்.
மருத்துவத் துறையில் புதிய வேலைவாய்ப்புகள்
மக்களுக்குச் சிறந்த மருத்துவச் சேவையை வழங்க போதுமான பணியாளர்கள் அவசியம் என்பதை உணர்ந்து, தமிழக அரசு ஒரே நாளில் 9,801 பேருக்குப் புதிய பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கியுள்ளது. இதில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையில் மட்டும் 3,722 பேர் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருந்த 2,107 கிராம சுகாதார செவிலியர்களுக்குப் பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மலைப் பகுதிகளில் பணிபுரியும் மருத்துவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ரூ.3,000 அலவன்ஸ் தொகையை, அனைத்து அரசு மருத்துவர்களுக்கும் விரிவுபடுத்துவது குறித்து அரசு தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருகிறது. மருத்துவர்களின் கோரிக்கைகளை முதல்வர் கவனத்திற்குத் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் கொண்டு சென்றுள்ளதாகவும், விரைவில் நல்ல முடிவு எட்டப்படும் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.
