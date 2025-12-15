English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தமிழக அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு - இலவச பசுமை வீடு! யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

தமிழக அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு - இலவச பசுமை வீடு! யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

கிராமப்புறங்களில் வறுமைக்கோட்டிற்குக் கீழே வாழும் மக்கள், பாதுகாப்பான கான்கிரீட் வீடுகளில் வசிக்க வேண்டும் என்று பசுமை வீடு திட்டம் தமிழகம் முழுவதும் வேகமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 15, 2025, 03:33 PM IST
  • இனி கரண்ட் பில் கவலை இல்லை..
  • சூரிய ஒளியுடன் கூடிய இலவச 'பசுமை வீடுகள்'!
  • தமிழக அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு.

தமிழக அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு - இலவச பசுமை வீடு! யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

ஏழை, எளிய மக்களின் கனவுத் திட்டமான ‘முதலமைச்சரின் சூரிய மின்சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடு திட்டம்’ (Chief Minister’s Solar Powered Green House Scheme) தமிழகம் முழுவதும் வேகமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. குடிசை வீடுகள் இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்கும் நோக்கில், சூரிய ஒளி மின்சார வசதியுடன் கூடிய கான்கிரீட் வீடுகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. சமீபத்தில் இத்திட்டத்தின் கீழ் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பயனாளிகள் தேர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

பசுமை வீடு திட்டம் என்றால் என்ன?

கிராமப்புறங்களில் வறுமைக்கோட்டிற்குக் கீழே வாழும் மக்கள், பாதுகாப்பான கான்கிரீட் வீடுகளில் வசிக்க வேண்டும் என்பதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம். இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சமே ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இலவசமாக சூரிய ஒளி மின்சக்தி (Solar Power) வசதி செய்து தரப்படுவது தான். இதன் மூலம் பயனாளிகளுக்கு மின்சார கட்டண சுமை இருக்காது. 300 சதுர அடியில், வரவேற்பறை, படுக்கையறை, சமையலறை மற்றும் கழிப்பறை வசதியுடன் இந்த வீடுகள் அமைத்து தரப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | குஷியில் மாணவர்கள்! 24 நாட்கள் விடுமுறை.. 2026ம் ஆண்டுக்கான முழு லிஸ்ட் இதோ!

சமீபத்திய அறிவிப்பு (ராமநாதபுரம்)

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருப்புல்லாணி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், வறுமைக்கோட்டிற்குக் கீழே உள்ள, வீடு இல்லாத ஏழை எளிய மக்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் ஒதுக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தகுதியான பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே போல் தமிழகத்தின் மற்ற மாவட்டங்களிலும் அந்தந்த ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மூலம் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

  • இத்திட்டத்தில் பயன்பெற கீழ்க்கண்ட தகுதிகள் அவசியம்
  • விண்ணப்பதாரர் அந்த கிராம ஊராட்சியின் நிரந்தர குடியிருப்புவாசிகள் ஆக இருக்க வேண்டும்.
  • வறுமைக்கோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பட்டியலில் பெயர் இருக்க வேண்டும்.
  • சொந்தமாக கான்கிரீட் வீடு இருக்கக்கூடாது. குடிசை அல்லது மண் வீட்டில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
  • குறைந்தபட்சம் 300 சதுர அடி வீடு கட்டும் அளவிற்குச் சொந்தமாகப் பட்டா நிலம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
  • ஏற்கனவே அரசு வழங்கிய வேறு இலவச வீடு திட்டங்களில் பயன்பெற்றிருக்கக் கூடாது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

உங்கள் பகுதி கிராம ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் (Village Panchayat Office) அல்லது ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை (Block Development Office - BDO) அணுகி விண்ணப்ப படிவத்தைப் பெறலாம். குடும்ப அட்டை (Ration Card), ஆதார் அட்டை, சாதிச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ், பட்டா/சிட்டா உள்ளிட்ட நில ஆவணங்கள் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கிராம சபை கூட்டங்களில் பயனாளிகள் பட்டியல் வாசிக்கப்பட்டு, தகுதியானவர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் வீடுகள் ஒதுக்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகள், விதவைகள் மற்றும் ஆதரவற்றோருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.

நிதி மற்றும் காலக்கெடு

இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு வீடு கட்ட அரசு முழு மானியமாக பெருந்தொகையை வழங்குகிறது. இந்த தொகையானது பயனாளியின் வங்கி கணக்கில் கட்டுமானப் பணிகளின் நிலையை பொறுத்து (அஸ்திவாரம், கூரை மட்டம், முடித்தல் நிலை) தவணை முறைகளில் விடுவிக்கப்படும். சூரிய ஒளி மின்சக்தி அமைப்பை அரசே நிறுவித் தரும். சொந்த நிலம் இருந்தும் வீடு கட்ட வசதியில்லாத ஏழை மக்களுக்கு, இந்த ‘பசுமை வீடு திட்டம்’ ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். தகுதியுள்ளவர்கள் உடனடியாக உங்கள் ஊராட்சி அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறுங்கள்!

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல்! 60,000 டன் பருப்பு கொள்முதல்

