TN Govt: தமிழகத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! 1 லட்சம் மானியத்துடன் கடன்!

சொந்த தொழில் தொடங்கும் பெண்களுக்கு உதவிகரமாக பல்வேறு திட்டங்கள் இருந்து வரும் நிலையில், பத்து லட்சம் வரை மானியத்துடன் கடன் பெறும் திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 4, 2026, 01:34 PM IST
TN Govt: தமிழகத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! 1 லட்சம் மானியத்துடன் கடன்!

தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இலவச பேருந்து, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை, மகப்பேறு நிதி உதவி, இலவச தையல் இயந்திரம், தோழி விடுதிகள் என பல திட்டங்கள் உள்ளது. குறிப்பாக சொந்த காலில் நிற்க விரும்பும் பெண்களுக்கு என தனி திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சொந்த தொழில் தொடங்கும் பெண்களுக்கு உதவிகரமாக பல்வேறு திட்டங்கள் இருந்து வரும் நிலையில், பத்து லட்சம் வரை மானியத்துடன் கடன் பெறும் திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. தமிழக அரசின் இந்த திட்டம் வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் மற்றும் தமிழக பெண் தொழில்முனைவோர் அதிகாரம் அளிக்கும் திட்டம் ஆகிய பெயர்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

மேலும்  படிக்க |  இந்த நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு இலவச பட்டா கிடைக்காது - முக்கிய அப்டேட்

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க முடியும்?

தமிழக அரசின் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற விண்ணப்பதாரர்கள், குறைந்தபட்சம் எட்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் பொதுப் பிரிவினர்கள் 185 முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதிதிராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆகியோர்களுக்கு சிறப்பு சலுகை வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி இவர்கள் 45 வயது வரை இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முடியும். இவர்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 5 லட்சத்திற்கு மேல் இருக்கக் கூடாது. இத்திட்டத்தில் சொந்தமாக தொழில் தொடங்க நினைக்கும் பெண்களுக்கு மொத்தம் மதிப்பில் 25 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படும். அதாவது அதிகபட்சமாக 1.25 லட்சம் வரை மானியம் கிடைக்கும். மீதமுள்ள தொகை அனைத்தும் வங்கிகளின் உதவியுடன் கடனாக வழங்கப்படும்.

கடன் விவரங்கள் மற்றும் தேவையான ஆவணம்!

இந்த திட்டத்தில் உற்பத்தி சார்ந்த தொழில்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.10 லட்சம் வரை கடன் வழங்கப்படும். மேலும் சேவை சார்ந்த தொழில்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் மற்றும் வியாபாரம் சார்ந்த தொழில்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் வரை கடன் உதவி கிடைக்கும். இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பித்து பயன்பெற, 8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்றிதழ், சாதிச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, திட்ட அறிக்கை, விலைப்புள்ளி விவரம், வருமானச் சான்றிதழ் ஆகியவை அவசியம்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழக அரசின் அதிகாரபூர்வ தளமான www.msmeonline.tn.gov.in தளத்தில் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். முழுமையாக விண்ணப்பித்த பிறகு அதன் நகலை, தேவையான ஆவணங்களுடன் சேர்த்து மாவட்ட தொழில் மையத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அரசு அதிகாரிகள் உங்களின் விண்ணப்பத்தை முழுமையாக பரிசீலித்து, தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் தனி தனியாக நேர்காணல் நடைபெறும். இந்த நேர்காணலில் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு வங்கிகள் மூலம் கடன் உதவி வழங்கப்படும். சொந்த தொழில் தொடங்க நினைக்கும் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் இந்த திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதம் ஆடும். தகுதி உள்ள பெண்கள் இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம். 

மேலும் படிக்க |  ரூ.25 லட்சம் ரேஷன் கார்டு கடன் உண்மையா? எந்த மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம்?

