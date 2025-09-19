English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ரூ.22,000 ஆக உயர்த்திய தமிழக அரசு! முதல்வர் அறிவிப்பு!

தியாகிகளின் தியாகத்தை போற்றும் விதமாக தமிழக அரசு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கான ஓய்வூதியம் ரூ.22,000 ஆக உயர்த்தப்படுவதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ரூ.22,000 ஆக உயர்த்திய தமிழக அரசு! முதல்வர் அறிவிப்பு!

நாட்டின் விடுதலைக்காக தங்களது உயிரையும், இளமையையும், குடும்பத்தையும் தியாகம் செய்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை போற்றும் விதமாக அவர்களுக்கும், அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். கடந்த மாதம் நாட்டின் 79வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னையில் தலைமை செயலக வளாகத்தில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து உரையாற்றியபோது இந்த அறிவிப்பை அவர் வெளியிட்டு இருந்தார்.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய மனுக்களின் நிலை என்ன? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

புதிய ஓய்வூதிய விவரங்கள்

இந்த அறிவிப்பின் மூலம், தியாகிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் பெறும் ஓய்வூதியம் கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாநில அரசு, விடுதலை போராட்ட வீரர்களுக்கு வழங்கி வந்த மாதாந்திர ஓய்வூதியம், இனி ரூ.22,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும். தியாகிகளின் மறைவிற்கு பிறகு, அவர்களது வாரிசுகளுக்கு வழங்கப்படும் குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.12,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதே போல வரலாற்று சிறப்புமிக்க பாளையக்காரர்களான வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், மருது சகோதரர்கள், முன்னாள் ராமநாதபுரம் மன்னர் விஜயரகுநாத சேதுபதி மற்றும் வ.உ. சிதம்பரனார் ஆகியோரின் வம்சாவளிக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.11,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

இரண்டாம் உலக போர் வீரர்களுக்கும் ஓய்வூதிய உயர்வு

சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடன் சேர்த்து, இரண்டாம் உலக போரில் பங்கேற்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த முன்னாள் படை வீரர்களுக்கும், அவர்களது வாரிசுகளுக்கும் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியமும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இரண்டாம் உலக போரில் பங்கேற்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த முன்னாள் படை வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆயுட்கால ஓய்வூதியம் ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இவர்களின் வாரிசுகளுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர நிதி உதவியும் ரூ.8,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

அரசின் அறிவிப்பு

இந்தியாவின் விடுதலைக்காக சொத்து, சுகம், உடல் நலம் என அனைத்தையும் இழந்து போராடிய தியாகிகளின் பங்களிப்பிற்கு நன்றி செலுத்தும் ஒரு அடையாளமாகவே இந்த ஓய்வூதிய திட்டம் பார்க்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினத்தன்று, தியாகிகளின் ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தி அறிவிப்பதை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். இந்த ஆண்டும், அவர் அறிவித்துள்ள இந்த ஓய்வூதிய உயர்வு, தியாகிகளின் குடும்பங்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பையும், மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது நமது தேசத்தின் வரலாற்றையும், தியாகிகளையும் மறக்காமல், நன்றியுணர்வுடன் நினைவுகூரும் ஒரு முக்கியமான சமூக நலத்திட்டமாக விளங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | தவெக - அமமுக அமைக்கும் கூட்டணி...? விஜய்யிடம் 60 சீட் கேட்கும் டிடிவி? - ரகசியப் பேச்சு

