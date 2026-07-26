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சித்தா, ஆயுர்வேதா மருத்துவ படிப்புகள்.. தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

TN Ayush Course Admission: சித்தா, ஆயுர்வேதா, ஓமியோபதி  பட்டப்படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை குறித்து தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மருத்துவ படிப்புகளுக்கு ஜூலை 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 26, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:11 AM IST
சித்தா, ஆயுர்வேதா மருத்துவ படிப்புகள்.. தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: TN Ayush Course Admission

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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