  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு அரசு வேலை! கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சா போதும் - மாதம் 28 ஆயிரம் சம்பளம்

தமிழ்நாடு அரசு வேலை! கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சா போதும் - மாதம் 28 ஆயிரம் சம்பளம்

Tamil Nadu Govt Job : தமிழ்நாடு அரசு வேலை குறித்த லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு. கம்ப்யூட்டர் தெரிந்தால் மாதம் 28 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் பணியாற்றலாம். முழு விவரம் இங்கே

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 20, 2025, 01:30 PM IST
  • அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு
  • கம்ப்யூட்டர் தெரிந்தால் போதும்
  • மாதம் 28 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம்

தமிழ்நாடு அரசு வேலை! கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சா போதும் - மாதம் 28 ஆயிரம் சம்பளம்

Tamil Nadu Govt Job : தமிழ்நாடு அரசு வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இளங்கலை பட்டப்படிப்பு முடிந்திருந்தால், மாதம் 28 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் பணியாற்றலாம். கன்னியாகுமரி, திருவாரூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கானது இந்த வேலைவாய்ப்பு. இது குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே பார்க்கலாம். 

கன்னியாகுமரி வேலைவாய்ப்பு

கன்னியாகுமரி மாட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகிற்கு பாதுகாப்பு அலுவலர் (நிறுவனம் சார்ந்த) பணியிடம் ஒன்று முற்றிலும் தற்காலிக ஒப்பந்த தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளதால் தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் 05.01.2026 வரை வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணியின் பெயர் : பாதுகாப்பு அலுவலர் (நிறுவனம் சார்ந்த)

மாத தொகுப்பூதியம் :ரூ.27,804/-

பணியிட எண்ணிக்கை: 1

பணிபுரியும் இடம் : கன்னியாகுமரி மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு

கல்வித் தகுதி : 

சமூகப்பணி / சமூகவியல் / குழந்தைகள் வளர்ச்சி / மனித உரிமைகள் பொது நிர்வாகம் / உளவியல் / மனநலம் / சட்டம் / பொது சுகாதாரம் /சமுதாய வள மேலாண்மை இவற்றில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைகழகத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட முதுகலைப்பட்டம் அல்லது சமூகப்பணி / சமூகவியல் / குழந்தைகள் வளர்ச்சி / மனித உரிமைகள் / பொது நிர்வாகம் இளநிலை பட்டம் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு உளவியல்/ மனநலம் / சட்டம் / பொது சுகாதாரம்/ சமுதாய வள மேலாண்மை ஆகியவற்றில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைகழகத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட இளங்கலைப்பட்டம் மற்றும் திட்டம் உருவாக்குதல் மற்றும் செயலாக்கம், அனுபவம், கண்காணிப்பு மற்றும் மேற்பார்வையில் 2 ஆண்டுகள் அனுபவம் சமூக நலன் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் வளர்ச்சி துறையில் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை. மேலும் கணிணி அறிவு உடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
01.10.2025 அன்று 42 வயதிற்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மாதிரி விண்ணப்ப படிவம் கன்னியாகுமரி மாவட்ட நிர்வாக வலைதளத்தில் (www.kanniyakumari.nic.in) பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலம். மேற்கண்ட பதவிக்கு தகுதியுள்ள நபர்களிடமிருந்து புகைப்படத்துடன் (Pass Port Size) கூடிய விண்ணப்பம் 05.01.2026 அன்று மாலை 5.30 ற்குள் கீழ்கண்ட முகவரியில் வந்து சேரும் வகையில் அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. முழுமையாக பூர்த்தி செய்யபடாத விண்ணப்பம் மற்றும் குறிப்பிட்ட காலகெடுக்குள் வந்து சேராத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.

முகவரி: மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர். மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, 3-வது தளம், இணைப்பு கட்டிடம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலம், நாகர்கோவில் -629001

திருவாரூர் வேலைவாய்ப்பு

திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும், மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்தில் காலியாக உள்ள இரண்டு கணினி இயக்குபவர்கள் பணியிடத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிகமாக மாதம் ரூ.20,000 ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியிடங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட உள்ளது. எனவே, திருவாரூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் தகுதிவாய்ந்த மகளிர்களிடமிருந்து மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

இப்பதவிகளுக்கான மாதிரி விண்ணப்பம் திருவாரூர் மாவட்ட இணையதளத்தில் https://tiruvarur.nic.in பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக இணைப்பு கட்டிடம், தரைத்தளம், திருவாரூர் 610004 என்ற முகவரிக்கு பதிவஞ்சலில் 05.01.2026 க்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்பி வைக்குமாறு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

