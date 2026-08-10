/சேலம்: 10ம் வகுப்பு படித்தவரா? தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Salem District Jobs: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. சேலம் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சகி பெண்கள் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் (சேலம்-I) காலியாக உள்ள தற்காலிக பணியிடங்களை நிரப்புதல் பொருட்டு கீழ்க்கண்ட நிலைகளில் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். இப்பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
சேலம்- ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்க விருப்பமுள்ள தகுதியான நபர்கள் www.salem.nic.in என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பப் படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து தங்களது சுய விபரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய சான்றுகளை விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து 21.08.2026 அன்று மாலை 05.00 மணிக்குள் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், அறை எண்,126 என்ற முகவரிக்கு நேரிலோ, அல்லது தபால் மூலமாகவோ கிடைக்குமாறு அனுப்பி வைக்கத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
முகவரி: மாவட்ட சமூக நல அலுவலர், மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், அறை எண்.126, முதல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், சேலம் - 636001
சேலம் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு 2 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தொகுப்பூதியமாக ரூ.18,000 வழங்கப்படும். கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, BSW / MSW/Psychology - சமூகப்பணி மற்றும் உளவியல் பாடப்பிரிவில் இளங்கலை/
முதுகலைப்பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
சேலம் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் காலவர் பணியிடம் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு மாத தொகுப்பூதியமாக ரூ.12,000 வழங்கப்படும். கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, குறைந்தபட்சம் 10ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
சேலம் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பல்நோக்கு உதவியாளர் பணியிடம் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தொகுப்பூதியமாக ரூ.10,000 வழங்கப்படும். கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, 10ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.