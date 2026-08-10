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சேலம்: 10ம் வகுப்பு படித்தவரா? தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Salem District Jobs: சேலம் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  இந்த பணிக்கு 10ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் கூட விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 10, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:45 AM IST
சேலம்: 10ம் வகுப்பு படித்தவரா? தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Salem District Jobs

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சேலம்: 10ம் வகுப்பு படித்தவரா? தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
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