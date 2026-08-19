/மாதம் ரூ.18,000 சம்பளம்.. சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசின் வேலை.. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

TN Govt Jobs: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டு வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக பல்வேறு துறை சார்ந்த காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சுகாதார முறைமை சீர்திருத்த திட்டத்தின் கீழ்(TNHSRP) பத்மநாபபுரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு முற்றிலும் தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் TRAUMA REGISTRY செவிலியர் பணியிடம் நிரப்பப்பட உள்ளது. ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிவதற்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் 27.08.2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பத்மநாபபுரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் செவிலியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் ஒரு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. செவிலியர் பணிக்கு செவிலியர் பட்டப்படிப்பு அல்லது இளங்கலை செவிலியர் பட்டப்படிப்பு/அடிப்படை கணினி அறிவினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
செவிலியர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 01.08.2026-இன்படி, 40 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். 11 மாத ஒப்பந்த முடிவு அல்லது திட்ட செயலாக்க முடிவு இதில் எது முன்னதோ அதுவரை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செவிலியர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.18,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர், அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை, பத்மநாபபுரம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும்.