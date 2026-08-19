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மாதம் ரூ.18,000 சம்பளம்.. சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசின் வேலை.. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Kanyakumari Govt Jobs: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பத்மநாபபுரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் செவிலியர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு மாதம் ரூ.18,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்ப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 19, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:51 AM IST
மாதம் ரூ.18,000 சம்பளம்.. சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசின் வேலை.. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Kanyakumari Govt Jobs

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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