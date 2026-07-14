/மாதம் ரூ.27000 சம்பளம்! சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

TN Government Jobs: தமிழக அரசு மாவட்ட வாரியாக பல்வேறு காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்புகிறது. அந்த வகையில், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் கூடுதலாக பணியாற்றியட பாதுகாப்பு அலுவலர் 2 பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில நிரப்பப்பட உள்ளதாகவும், அதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டததில் குழந்தை உதவி மையத்தின் ஒரு வழக்கு பணியாளர் பதவி முற்றிலும் ஓராண்டு தற்கொலி மதிப்பூதிய ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் குழந்தை உதவி மையத்தில் ஒரு வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பணிக்கு மாத தொகுப்பூதியமாக ரூ.18,000 வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வித்தகுதி - வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 12ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அவசர உதவி மையத்தில் பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்க வேண்டும். பேச்சு திறமை இருக்க வேண்டும். அனுபவம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
வயது வரம்பு - 42 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருக்க கூடாது.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய விண்ணப்பங்கள் அனைத்துச் சான்றிதழ் நகல்களுடன் பத்திரிக்கைச் செய்தி வெளியாகிய 15 நாட்களுக்குள் மேற்குறிப்பிட்ட அலுவலக முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டும். விண்ணப்பங்களை https://ranipet.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள், உரிய சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தாமதமாகள் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் யாவும் முன் தகவலின்றி நிராகரிக்கப்படும்.
இது தொடர்பாக எந்தவொரு கடித போக்குவரத்தும் மேற்கொள்ளப்படமாட்டாது மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, 4வது தளம், F-பிளாக், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 04172-299347 என்ற எண்ண தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பாதுகாப்பு அலுவலர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 2 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. பாதுகாப்பு அலுவலர் பணிக்கு வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 42 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகப் பணி, சமூகவியல், குழந்தைகள் மேம்பாடு, மனித உரிமைகள், பொது நிர்வாகம், மனநல மருத்துவம், சட்டம், பொது சுகாதாரம், உளவியல், சமூக வள மேலாண்மை ஆகிய படிப்புகளில் ஏதேனும் ஒரு முதுநிலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மேலும், திட்டங்களை வடிவமைத்தல், திட்டங்களை செயல்படுத்தல், மேற்பார்வை செய்தல் ஆகிய பாடப்பிரிவில் இளநிலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த பணியில் 2 ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். இதற்கு மாத சம்பளமாக ரூ.27,804 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் கல்வி சான்றிதழ்கள் மற்றும் அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் 10.07.2026 முதல் 25.07.2026 5.30 மணிக்குள் மேற்குறிப்பிட்ட அலுவலக முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டும். மேலும் இதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை திருப்பத்தூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு இணையதளத்தின் அலகிலிருந்தும்,மாவட்ட பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
https://tirupathur.nic.in விண்ணபங்களை உரிய சான்றுகளின் ஒளி நகலுடன் நேரிலோ, தபால் மூலமாகவோ அல்லது கொரியர் மூலமாகவோ பத்திரிக்கை செய்தி வெளியான நாளிலிருந்து குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள முகவரிக்கு வந்து சேரும் வகையில் அனுப்பப்பட வேண்டும்.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, 5வது தளம், பி பிளாக், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருப்பத்தூர் மாவட்டம் அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள் மற்றும் உரிய சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் யாவும் முன் தகவலின்றி நிராகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.