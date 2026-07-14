Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /மாதம் ரூ.27000 சம்பளம்! சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

மாதம் ரூ.27000 சம்பளம்! சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

TN Government Jobs: திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் மாதம் ரூ.27,000 சம்பளத்தில் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 14, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:18 PM IST
மாதம் ரூ.27000 சம்பளம்! சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: TN Government JobsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆயுஷ்மன் பாரத் பயனாளிகளுக்கு ரூ.10 லட்சமாக உயரும் வரம்பு? மத்திய அரசு தீவிர பரிசீலனை
Ayushman Card53 min ago
2
facial recognition53 min ago
3
MK Stalin1 hr ago
4
CSK1 hr ago
5
Sun Transit1 hr ago