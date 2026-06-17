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மாதம் ரூ.20,000 சம்பளத்தில் வேலை.. பெண்களுக்கு தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Tiruvallur Government Jobs Latest: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை வெளியாகி உள்ளது.  இதற்கு 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:36 AM IST
மாதம் ரூ.20,000 சம்பளத்தில் வேலை.. பெண்களுக்கு தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
Image Credit: Tamil Nadu Government Jobs

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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மாதம் ரூ.20,000 சம்பளத்தில் வேலை.. பெண்களுக்கு தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
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