/மாதம் ரூ.20,000 சம்பளத்தில் வேலை.. பெண்களுக்கு தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Tamil Nadu Government Jobs: தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக காலியாக உள்ள பணியிடங்களை அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகம் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், திருவள்ளூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் கீழ் செயல்படும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 7 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தனியார் மற்றும் பொது இடங்களில், சமூதாயத்தில் மற்றும் பணிபுரியும் இடத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு உதவும் வகையில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் மூலம் திருத்தணி மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய இடங்களில் செயல்படும் பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பெண்கள் பணிபுரிய தகுதியான பெண் விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
திருவள்ளூர் tiruvallur.nic.in-ல் பணியிடம் மற்றும் தகுதிகள் குறித்த விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பங்களை இணையதள மாவட்ட முகவரி மேற்காண் இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கீழ்கண்ட முகவரியில் 22.06.2026-ற்குள் விண்ணப்பங்களை சமர்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருத்தணி மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய இடங்களில் செயல்படும் பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் வழக்கு பணியாளர், தொழில்நுட்ப பணியாளர், பல்நோக்கு உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 7 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், 2வது தளம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் - 602001 என்ற முகவரியை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 044 29896049 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.