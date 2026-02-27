English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TN Govt | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! வாகனம் வாங்க இனி அனுமதி தேவையில்லை -புதிய விதி!

Tamil Nadu Govt Latest Orders: தமிழக அரசின் சமீபத்திய அரசாணைகள், அரசு ஊழியர்களுக்கான வாகன விதிகள், TET மதிப்பெண் குறைப்பு மற்றும் ரேஷன் கார்டு புதிய நடைமுறைகள் குறித்த முழுமையான தகவல்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 27, 2026, 01:25 PM IST
  • கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ.5000 ஊதிய உயர்வு.
  • அரசு ஊழியர்கள் இனி வாகனம் வாங்க துறை அனுமதி பெறத் தேவையில்லை.
  • TET தேர்ச்சி மதிப்பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 40%-ஆகக் குறைப்பு.

TN Govt | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! வாகனம் வாங்க இனி அனுமதி தேவையில்லை -புதிய விதி!

தமிழ்நாடு அரசு செய்திகள்: தமிழக அரசு கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு, அரசு ஊழியர்களுக்கான வாகன விதிகள் தளர்வு, மாற்றுத்திறனாளி TET தேர்வர்களுக்கான சலுகை மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கான ஓய்வூதிய உயர்வு ஆகிய முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதே சமயம், தகுதியற்ற ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் மீதான நடவடிக்கை ஆகியவை பொதுமக்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. அவற்றின் விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

அரசு ஊழியர்களுக்கு வாகன விதிமுறைகளில் தளர்வு

அரசு ஊழியர்கள் வாகனம் வாங்குவது மற்றும் விற்பது தொடர்பான நடைமுறைகளைத் தமிழக அரசு எளிமையாக்கியுள்ளது. இனி சொந்தமாக வாகனம் வாங்கினாலோ அல்லது விற்றாலோ துறை ரீதியான முன்னனுமதி பெற வேண்டிய அவசியமில்லை. பழைய காகித முறைக்குப் பதிலாக, களஞ்சியம் (IFHRMS) போர்ட்டலில் பதிவு செய்தாலே போதும். வாகனத்தின் மதிப்பு ஊழியரின் மூன்று மாத மொத்த ஊதியத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், பரிவர்த்தனை நடந்த ஒரு மாதத்திற்குள் போர்ட்டலில் சுய அறிவிப்பு (Self-Declaration) செய்வது கட்டாயம். வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனங்களில் லோன் வாங்கவும் முன்னனுமதி தேவையில்லை. ஆனால், தவறான தகவல் அளித்தால் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு

அடித்தட்டு அரசுப் பணியாளர்களுக்குப் பயன் தரும் வகையில் ஓய்வூதியத் தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சத்துணவு அமைப்பாளர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கான ஓய்வூதியம் ரூ.3,400 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பணி ஓய்வின் போது வழங்கப்படும் ஒட்டுமொத்தத் தொகை ரூ.2 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், சமையல் உதவியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் வனக்கல பணியாளர்களுக்கும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு

அரசு கலை, அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் பணியாற்றும் கௌரவ விரிவுரையாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழக அரசு அதிரடி ஊதிய உயர்வை அறிவித்துள்ளது. மாதாந்திர ஊதியத்தில் ரூ.5,000 கூடுதலாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உயர்வு மார்ச் முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இதன் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 9,646 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள்.

TET தேர்வர்களுக்கு (மாற்றுத்திறனாளிகள்) சலுகை

மாற்றுத்திறனாளி TET தேர்வர்களுக்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணைப் பள்ளி கல்வித்துறை குறைத்துள்ளது. குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண் 50% லிருந்து 40% ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 150 மதிப்பெண்களுக்கு 75 எடுக்க வேண்டும் என்ற நிலை மாறி, இனி 60 மதிப்பெண் எடுத்தாலே தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்கப்படுவர். இது ஏற்கனவே தேர்வு எழுதியவர்களுக்கும், இனி எழுதப்போகிறவர்களுக்கும் பொருந்தும்.

பால் மற்றும் தயிர் விலை உயர்வு

தமிழகத்தில் தனியார் பால் நிறுவனங்கள் பால் மற்றும் தயிர் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. லிட்டருக்கு ரூ.2 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பால் உற்பத்தி சரிந்ததால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. தனியார் நிறுவனங்கள் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.14 வரை உயர்த்தியதே இந்த விற்பனை விலை உயர்வுக்குக் காரணமாகும். தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிக்க ஆவின் நிறுவனம் கர்நாடகாவின் நந்தினி நிறுவனத்திடம் இருந்து பால் கொள்முதல் செய்கிறது.

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்குப் புதிய கட்டுப்பாடுகள்

தகுதியற்றவர்கள் ரேஷன் பொருட்களை வாங்குவதைத் தவிர்க்க அரசு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. ஆண்டு வருமானம் ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் இருப்பவர்கள், சொந்தமாக கார் வைத்திருப்பவர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள், அரசு மற்றும் பொதுத்துறை ஊழியர்கள் ஆகியோர் முன்னுரிமை அட்டைகளைப் பயன்படுத்தத் தகுதியற்றவர்கள். இவர்கள் தங்கள் அட்டைகளைப் பொது அட்டைகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இதனை உறுதிப்படுத்த வீடு வீடாகச் சென்று களஆய்வு நடத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. விதிகளை மீறினால் அட்டை ரத்து செய்யப்படும்.

மேலும் படிக்க - குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க - சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி

மேலும் படிக்க - தமிழ் புதல்வன் திட்டம் : மாதம் ரூ.1000 பெற தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

