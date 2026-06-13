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ரூ.25 லட்சம் கடனுதவி.. தமிழக அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

Tirunelveli Latest News: தமிழக அரசு ரூ.25 லட்சம் கடனுதவி வழங்குகிறது.  பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.  

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 13, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:25 PM IST
ரூ.25 லட்சம் கடனுதவி.. தமிழக அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?
Image Credit: Tirunelveli Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ரூ.25 லட்சம் கடனுதவி.. தமிழக அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?
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