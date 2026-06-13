/ரூ.25 லட்சம் கடனுதவி.. தமிழக அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

Tirunelveli Latest News: தமிழக அரசு பல்வேறு கடனுதவி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, சிறுபான்மையினர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் என சமூக ரீதியாக கடனுதவி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழக அரசு கடனுதவி திட்டம் குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சேர்ந்த நபர்கள் ரூ.25 லட்சம் வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகம் மூலம் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தை சேர்ந்தவர்களின் சமூகபொருளாதார நிலையினை மேம்படுத்தும் வகையில், சிறுதொழில் /வியாபாரம் செய்ய தனிநபர்களுக்கு பொதுகாலக்கடன், பெண்களுக்கு சிறுகடன், மகளிருக்கான புதியபொற்காலகடன், ஆடவருக்கான சிறுகடன், கறவைமாட்டுக்கடன் போன்ற பல்வேறுகடன் திட்டங்களின் கீழ் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நடப்புஆண்டில் (2026-27) திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் கடனுதவி வழங்கிட இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுகாலகடன் திட்டம் மூலம் சிறுதொழில் / வியாபாரம் செய்ய அதிகபட்சமாக தனிநபர் கடன் ரூ.15 இலட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டிவிகிதம் 6% சதவிதத்திலிருந்து 8% வரை வசூலிக்கப்படுகிறது.
பெண்களுக்காக புதியபொற்காலத் திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக ரூ.2.00 இலட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டி விகிதம் 5 சதவீதம் வழங்கப்படுகிறது.
சிறுகடன் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக்குழு மகளிர் உறுப்பினர் ஒவ்வொருக்கும் அதிகபட்சமாக ரூ.1,00,000/- வரையும் குழு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக 15லட்சம் வரையும் கடன் வழங்கப்படுகிறது.
கறவைமாடுகள் வாங்க கறவைமாடுகள் வாங்குவதற்கு ரூ.60,000/- வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஒருகறவைமாட்டிற்கு ரூ.30,000/- வீதம் 2 ஆண்டு வட்டிவிகிதம் 6 சதவீதம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
கடனுதவி பெற விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து சாதிசான்று, வருமானச்சான்று, இருப்பிடச்சான்று, திட்டஅறிக்கை (பெரியதிட்டமாக இருந்தால் மட்டும்) ஆதார் அட்டை, குடும்பஅட்டை, வங்கிகோரும் ஆவணங்கள் ஆகியவற்றின் நகல்களை இணைத்து கீழ்கண்ட முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பலாம் என நெல்லை ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
அனைத்து மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகிளைகள், அனைத்து விவசாய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகள், அனைத்து நகரகூட்டுறவு வங்கி கிளைகள் என ஆவணங்களை நேரடியாக சமர்ப்பிக்கலாம். எனவே, இம்மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் கடன் விண்ணப்பங்களைப் பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பித்து பயன்பெறலாம் என நெல்லை ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.