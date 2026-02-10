மார்ச் முதல் ரூ.2000 மகளிர் உரிமை தொகை? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழகத்தில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த பெண்களுக்கு மாதம் ரூபாய் 1000 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தற்போது செயல்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டு முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்த இந்த திட்டத்தில் 1.30 கோடிக்கும் அதிகமான பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் இந்த திட்டத்தில் சில விரிவாக்கங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி முன்பு இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாதவர்களும், விண்ணப்பித்து தற்போது பயனடைந்து வருகின்றனர். திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு இந்த திட்டமும் முக்கிய காரணம் என்று சொல்லலாம்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், அதிமுக சார்பில் தேர்தல் வாக்குறுதியாக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் தமிழகத்தை பார்த்து இந்த திட்டத்தை ஆரம்பித்த பல்வேறு மாநிலங்களும் மகளிர் உரிமைத் தொகையை அதிகரித்துள்ளனர். இந்நிலையில் திமுக அரசும் பெண் வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் மகளிர் உரிமைத் தொகையை உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி தற்போது 1000 ஆக வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத் தொகை 2000 ஆக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இணையத்தில் வெளியான தகவல்
சமூக வலைத்தளங்களில் மார்ச் மாதம் முதல் மகளிர் உரிமை தொகை 2000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்றும், அனைத்து பெண்களுக்கும் இது திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. ஆனால் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு குறித்து அரசு தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. மகளிர் உரிமைத் தொகையை உயர்த்தி வழங்குவதற்கான சாத்தியக் கூறுகளை நிதித்துறை ஆராய்ந்து வருவதாகவும், ஆனால் ரூபாய் 2000 மார்ச் மாதத்தில் இருந்து வழங்கப்படும் என்பதற்கு சாதியங்கள் இல்லை என்றும் அரசு அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
கடந்த 2025 - 26 பட்ஜெட்டில் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்திற்காக சுமார் 13 ஆயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. மகளிர் உரிமை தொகை உயர்த்தப்பட்டால் வரும் பட்ஜெட்டில் அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மகளிர் உரிமை தொகையை உயர்த்துவதற்கு முன்பு இந்த திட்டத்தில் கூடுதல் பெண்களை சேர்ப்பதற்கான சாத்திய கூறுகளையும் அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தேர்தலை குறி வைத்து அறிவிப்பு?
சமீபத்தில் பேசிய திமுக அமைச்சர்கள், கலைஞர் உரிமை தொகை திட்டத்தில் வழங்கப்படும் தொகை போக போக உயரும் என்றும் தெரிவித்திருந்தனர். தேர்தல் காலம் என்பதால் இந்த அறிவிப்புகள் அனைத்தும் உண்மையாகும் என்றும் மக்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர். ஆனாலும் மார்ச் மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூபாய் 2000 ஆக வழங்கப்படும் என்பதில் உண்மை தன்மை இல்லை. எனவே சமூக வலைத்தளங்களில் பரவும் செய்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் அரசு தரப்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
