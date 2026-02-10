English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மார்ச் முதல் ரூ.2000 மகளிர் உரிமை தொகை? வெளியான முக்கிய தகவல்!

மார்ச் முதல் ரூ.2000 மகளிர் உரிமை தொகை? வெளியான முக்கிய தகவல்!

Magalir Urimai Thogai: தமிழகத்தில் திமுக அரசு வழங்கும் ரூ.1000 உதவித்தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தப்படவுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 10, 2026, 07:11 AM IST
  • மகளிர் உரிமைத் தொகை.
  • ரூ.2000 ஆக உயர்வா?
  • உண்மை என்ன?

Trending Photos

சனிப் பெயர்ச்சி 2027.. 30 ஆண்டுக்குப் பிறகு 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, பொன்னான பொற்காலம்
camera icon7
2027 Shani Gochar
சனிப் பெயர்ச்சி 2027.. 30 ஆண்டுக்குப் பிறகு 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, பொன்னான பொற்காலம்
தை 27 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 27 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சனியின் வீட்டில் சூரியன்: 4 நாட்களில் 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகுது, இனி பொற்காலம் தான்
camera icon7
Surya Gochar
சனியின் வீட்டில் சூரியன்: 4 நாட்களில் 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகுது, இனி பொற்காலம் தான்
நடுங்க வைக்கும் குளிர்.. நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை அப்டேட் என்ன?
camera icon7
Tamil Nadu weather
நடுங்க வைக்கும் குளிர்.. நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை அப்டேட் என்ன?
மார்ச் முதல் ரூ.2000 மகளிர் உரிமை தொகை? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழகத்தில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த பெண்களுக்கு மாதம் ரூபாய் 1000 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தற்போது செயல்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டு முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்த இந்த திட்டத்தில் 1.30 கோடிக்கும் அதிகமான பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் இந்த திட்டத்தில் சில விரிவாக்கங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி முன்பு இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாதவர்களும், விண்ணப்பித்து தற்போது பயனடைந்து வருகின்றனர். திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு இந்த திட்டமும் முக்கிய காரணம் என்று சொல்லலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்: நாகை மற்றும் கரூரில் இலவசப் பயிற்சி!

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் 

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், அதிமுக சார்பில் தேர்தல் வாக்குறுதியாக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் தமிழகத்தை பார்த்து இந்த திட்டத்தை ஆரம்பித்த பல்வேறு மாநிலங்களும் மகளிர் உரிமைத் தொகையை அதிகரித்துள்ளனர். இந்நிலையில் திமுக அரசும் பெண் வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் மகளிர் உரிமைத் தொகையை உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி தற்போது 1000 ஆக வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத் தொகை 2000 ஆக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

இணையத்தில் வெளியான தகவல் 

சமூக வலைத்தளங்களில் மார்ச் மாதம் முதல் மகளிர் உரிமை தொகை 2000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்றும், அனைத்து பெண்களுக்கும் இது திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. ஆனால் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு குறித்து அரசு தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. மகளிர் உரிமைத் தொகையை உயர்த்தி வழங்குவதற்கான சாத்தியக் கூறுகளை நிதித்துறை ஆராய்ந்து வருவதாகவும், ஆனால் ரூபாய் 2000 மார்ச் மாதத்தில் இருந்து வழங்கப்படும் என்பதற்கு சாதியங்கள் இல்லை என்றும் அரசு அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். 

கடந்த 2025 - 26 பட்ஜெட்டில் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்திற்காக சுமார் 13 ஆயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. மகளிர் உரிமை தொகை உயர்த்தப்பட்டால் வரும் பட்ஜெட்டில் அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மகளிர் உரிமை தொகையை உயர்த்துவதற்கு முன்பு இந்த திட்டத்தில் கூடுதல் பெண்களை சேர்ப்பதற்கான சாத்திய கூறுகளையும் அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

தேர்தலை குறி வைத்து அறிவிப்பு?

சமீபத்தில் பேசிய திமுக அமைச்சர்கள், கலைஞர் உரிமை தொகை திட்டத்தில் வழங்கப்படும் தொகை போக போக உயரும் என்றும் தெரிவித்திருந்தனர். தேர்தல் காலம் என்பதால் இந்த அறிவிப்புகள் அனைத்தும் உண்மையாகும் என்றும் மக்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர். ஆனாலும் மார்ச் மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூபாய் 2000 ஆக வழங்கப்படும் என்பதில் உண்மை தன்மை இல்லை. எனவே சமூக வலைத்தளங்களில் பரவும் செய்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் அரசு தரப்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: 8ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.70,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN GovtMagalir Urimai ThogaiElection UpdateUdhayanidhi StalinDMK

Trending News