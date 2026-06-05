/தொழில் தொடங்க கோடியில் கடனுதவி வேண்டுமா? ராணிப்பேட்டை மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamilnadu Government : தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் (TIIC) என்பது மாநில அளவில் செயல்பட்டு வரும் ஒரு முதன்மையான தமிழ்நாடு அரசு நிதி நிறுவனம் ஆகும். கடந்த 1949ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த மதிப்புமிக்க கழகம், மாநில அரசின் முழு ஆதரவுடன் இதுவரை எண்ணற்ற தொழிற்சாலைகளுக்குத் தேவையான கடன் உதவிகளை வழங்கி வருகிறது. தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த தொழில் வளர்ச்சிக்கு ஒரு முன்னோடியாகவும், தூணாகவும் இக்கழகம் திகழ்ந்து வருகிறது.
இக்கழகமானது குரு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் பிரிவுகளுக்கு (MSME) பல்வேறு சிறப்புத் திட்டங்களின் கீழ் கடன் உதவிகளை வழங்கி ஊக்குவித்து வருகிறது. புதிய தொழிற்சாலைகளை நிறுவுவதற்கும், தற்போது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் தொழிற்சாலைகளை விரிவுபடுத்துவதற்கும், உற்பத்தியைப் பன்முகப்படுத்துவதற்கும் இந்த நிதியுதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்தின் வேலூர் கிளை அலுவலகம் சார்பில் MSME தொழில்களுக்கான "சிறப்புத் தொழில் கடன் முகாம்" 01.06.2026 முதல் 30.06.2026 வரை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முகாம், 'முகவரி எண். 73/A, காட்பாடி மெயின் ரோடு, (Vasan E.N.T. கிளினிக், - முதல் தளம், காந்தி நகர், வேலூர் - 632006)' என்ற முகவரியில் அமைந்துள்ள வேலூர் கிளை அலுவலகத்தில் நடத்தப்படுகிறது.
இந்தச் சிறப்புத் தொழில் கடன் முகாமில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பல்வேறு மானியங்கள் மற்றும் கடன் வசதித் திட்டங்களின் சிறப்பு அம்சங்கள் குறித்து விளக்கப்பட்டு, கடன்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
NEEDS திட்டம்: புதிய தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் (NEEDS) மூலம் திட்ட மதிப்பிட்டில் 95% வரை கால கடனாகவும், 25% முதலீட்டு மானியத்துடனும் (3% வட்டி மானியத்துடன் சேர்த்து) கடன் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடித் திட்டம் (AABCS): இத்திட்டத்தின் கீழ் SC/ST பிரிவைச் சேர்ந்த தொழில் முனைவோருக்குத் திட்ட மதிப்பிட்டில் 35% முதலீட்டு மானியத்துடன் கடன் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
கலைஞர் பசுமை ஆற்றல் திட்டம் (Kalainger Green Energy Scheme): சேவைத் துறையில் காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஆற்றல் (Solar Plant) அமைப்பதற்கும், MSME-ன் கீழ் உற்பத்தி மற்றும் சேவை சார்ந்த நிறுவனங்களை (Manufacturing and Service Sector) அமைப்பதற்கும் கடன் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
தகுதி பெறும் உற்பத்தித் தொழில் நிறுவனங்களுக்குத் தமிழக அரசின் 25% முதலீட்டு மானியமாக அதிகபட்சமாக ரூ.1.50 கோடி வரை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. உற்பத்தி சார்ந்த குரு தொழில்களுக்குத் தமிழக அரசின் மானியமாக 25% கூடுதலாக 10% மானியமும், மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கு 5% சிறப்பு மானியமும் வழங்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே இயங்கி வரும் நிறுவனங்கள் தங்களது உற்பத்தியை மேம்படுத்தும் பொருட்டு தொழிலை விரிவாக்கம் செய்யவோ, அல்லது நவீன இயந்திரங்களை நிறுவவோ முற்படும் பட்சத்தில், சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு கூடுதலாக 5% வட்டி மானியத்துடன் கடன் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. மேலும், புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கும் மற்றும் ஏற்கனவே இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனங்களுக்கும், மூலப்பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்குத் தேவையான நடைமுறை மூலதனக் கடன் (Working Capital Term Loan) அனுமதியும் இம்முகாமில் வழங்கப்படுகிறது.
இந்தச் சிறப்பு முகாம் காலத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் கடன் விண்ணப்பங்களுக்கு, அவற்றுக்கான ஆய்வுக் கட்டணத்தில் (Investigation Fee) இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த அரிய வாய்ப்பினை புதிய தொழில் முனைவோர்கள் மற்றும் தொழில் அதிபர்கள் தங்களது தொழில் திட்டங்களுடன் வருகை தந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இதன் மூலம் மத்திய, மாநில அரசுகளின் மானிய சேவைகளைப் பெற்றுப் பயனடையலாம். இத்திட்டங்கள் குறித்த கூடுதல் விபரங்களுக்கு 9003987773 / 9445023485 / 7708517295 என்ற எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரியா ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.