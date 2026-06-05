Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தொழில் தொடங்க கோடியில் கடனுதவி வேண்டுமா? ராணிப்பேட்டை மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

தொழில் தொடங்க கோடியில் கடனுதவி வேண்டுமா? ராணிப்பேட்டை மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamilnadu Government : வேலூரில் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்தின் சிறப்புத் தொழில் கடன் முகாம் குறித்த அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 05, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:26 AM IST
தொழில் தொடங்க கோடியில் கடனுதவி வேண்டுமா? ராணிப்பேட்டை மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamilnadu Government Business Loan Camp 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
புதிய கட்சி தொடக்கம்... அடுத்த தேர்தலில் போட்டி - அண்ணாமலை அதிரடி அறிவிப்பு
Annamalai2 min ago
2
Tirunelveli Murder7 min ago
3
Ranipet15 min ago
4
Repo Rate47 min ago
5
Vivo Y51 Pro 5G1 hr ago