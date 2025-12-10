தமிழக அரசு வழங்கும் மாதம் ரூ.7000 உதவித்தொகை! யார் யார் பெறலாம்?

இந்திய ஆட்சி பணி (IAS), இந்திய காவல் பணி (IPS) உள்ளிட்ட குடிமை பணிகளில் சேர்வது என்பது பல இளைஞர்களின் வாழ்நாள் கனவாக உள்ளது. ஆனால், இந்த தேர்வுகளுக்கு செலவு செய்து படிப்பது என்பது ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பத்து மாணவர்களுக்கு எட்டாக்கனியாகவே இருந்து வந்தது. இந்த குறையை போக்கவும், தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதிக அளவில் ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகளை உருவாக்கவும் தமிழக அரசு ‘நான் முதல்வன்’ (Naan Mudhalvan) திட்டத்தின் கீழ் அறிவிப்பை வெளியிட்டு செயல்படுத்தி வருகிறது. UPSC நடத்தும் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு மூன்று வெவ்வேறு கட்டங்களில் தமிழக அரசு நிதியுதவி அளிக்கிறது. ரூ.7,000 முதல் ரூ.50,000 வரை வழங்கப்படும் இந்த தொகையை பெறுவது எப்படி? அதற்கான தகுதிகள் என்ன? என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
முதல் நிலைத் தேர்வுக்கான (Prelims) ஊக்கத்தொகை - மாதம் ரூ.7,500
ஐ.ஏ.எஸ் தேர்வின் முதல் படியே முதல் நிலை தேர்வுதான் (Prelims). இதற்கு கடுமையான உழைப்பும், நீண்ட கால தயாரிப்பும் தேவை. புத்தகங்கள் வாங்கவும், பயிற்சி மையங்களில் சேரவும் மாணவர்களுக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதற்கென தமிழக அரசு ஒரு பிரத்யேக மதிப்பீட்டு தேர்வை (Scholarship Exam) நடத்துகிறது. இத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் முதல் 1,000 மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு, தொடர்ந்து 10 மாதங்களுக்கு மாதம் ரூ.7,500 வீதம் மொத்தம் ரூ.75,000 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். இது அவர்கள் முழு நேரமும் படிப்பதில் கவனம் செலுத்த பெரிதும் உதவுகிறது.
முதன்மை தேர்வுக்கான (Mains) ஊக்கத்தொகை - ரூ.25,000
முதல் நிலை தேர்வில் (Prelims) வெற்றி பெறுவது சாதாரண விஷயமல்ல. அதில் வெற்றி பெற்று, அடுத்த கட்டமான முதன்மை தேர்வுக்கு (Mains) செல்லும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு அரசு உடனடி நிதியுதவி அளிக்கிறது. தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரே தவணையாக ரூ.25,000 வழங்கப்படுகிறது. முதன்மை தேர்வுக்கான புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கும், மாதிரி தேர்வுகள் எழுதுவதற்கும், மற்றும் தேர்வு மையங்களுக்கு சென்று வருவதற்கும் இந்தத் தொகை உதவியாக இருக்கும்.
நேர்முகத் தேர்வுக்கான (Interview) நிதியுதவி - ரூ.50,000
கடைசி கட்டமான நேர்முக தேர்வுக்கு தகுதி பெறுவது மிகப்பெரிய சாதனை. டெல்லியில் நடைபெறும் இந்த தேர்வில் கலந்து கொள்வதற்காக, தமிழக மாணவர்களுக்கு பயண செலவு, தங்குமிட செலவு மற்றும் இதர செலவுகளுக்காக பெரிய தொகை தேவைப்படுகிறது. நேர்முக தேர்வுக்கு தேர்வாகும் தமிழக மாணவர்களுக்கு ரூ.50,000 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படுகிறது. இதுமட்டுமின்றி, சென்னை அரசினர் பண்ணை இல்லத்தில் தங்கி படிக்கும் வசதியும், மாதிரி நேர்முக தேர்வுகளும் (Mock Interview) அரசின் செலவிலேயே ஏற்பாடு செய்து தரப்படுகின்றன.
விண்ணப்பிக்க தகுதிகள் என்ன?
- குடியுரிமை: விண்ணப்பதாரர் கட்டாயம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் ஏதேனும் ஒரு இளங்கலை பட்டம் (Degree) பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பு 21-க்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
- வருமானம்: விண்ணப்பதாரர் அல்லது அவரது குடும்பத்தினர் அரசு பணியில் இருக்கக்கூடாது. பெற்றோர் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களாகவும் இருக்கக்கூடாது.
- வேலைவாய்ப்பு: தனியார் நிறுவனங்களில் முழு நேர பணியில் இருப்பவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. முழு நேரமும் படித்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கே முன்னுரிமை.
- வருமான வரி: விண்ணப்பதாரர் வருமான வரி செலுத்துபவராக இருக்கக்கூடாது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள மாணவர்கள் 'நான் முதல்வன்' இணையதளம் (https://portal.naanmudhalvan.tn.gov.in) மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். ஆதார் அட்டை, சாதி சான்றிதழ், இருப்பிட சான்று, கல்வி சான்றிதழ்கள், வங்கி கணக்கு புத்தக விவரம் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் அவசியம். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கே பணம் நேரடியாக செலுத்தப்படும்.
இலவச பயிற்சி
நிதியுதவி தவிர, சென்னை பசுமைவழி சாலையில் உள்ள அகில இந்திய குடிமை பணி தேர்வு பயிற்சி மையத்தில் தங்கி படிக்கும் வசதியும் உள்ளது. இங்கு தங்கும் மாணவர்களுக்குத் தரமான உணவு, தங்குமிடம், நூலக வசதி மற்றும் வல்லுநர்களின் வழிகாட்டுதல் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. அதேபோல கோயம்புத்தூர் (பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்) மற்றும் மதுரையிலும் (மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்) பயிற்சி மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தமிழக அரசின் இந்த திட்டத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டால், பொருளாதார சூழ்நிலை ஒரு தடையாக இல்லாமல், ஐ.ஏ.எஸ் கனவை மிக எளிதாக நனவாக்க முடியும்.
