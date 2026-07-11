/அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! காப்பீடு நிலுவைத் தொகையை வழங்க உத்தரவு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான, முந்தைய புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டங்களின் கீழ் நிலுவையில் உள்ள காப்பீட்டுத் தொகைகளை (Insurance Claims) விரைந்து வழங்கத் தமிழக அரசு அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. இது தொடர்பாகக் கருவூலம் மற்றும் கணக்குத் துறை இயக்குநர் திருமதி த. சாருஸ்ரீ, IAS அவர்கள், அனைத்து மாவட்ட சுகாதாரப் பணிகள் இணை இயக்குநர்கள் மற்றும் மாவட்ட கருவூல அலுவலர்களுக்கு முக்கிய சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.
அரசாணை எண் Rc.No. CTA / 526 / 2026 - NHIS-2 (நாள்: 02-07-2026) வழியே பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவில், நிலுவையில் உள்ள மருத்துவக் காப்பீட்டு விண்ணப்பங்களை முடிப்பதற்கான கடுமையான காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 29.06.2026 அன்று கருவூலம் மற்றும் கணக்குத் துறை இயக்குநரின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி, அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் 2021 மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் 2022 ஆகியவற்றின் கீழ் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து விண்ணப்பங்களையும் விரைவாகத் தீர்க்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் "மாவட்ட அளவிலான உயர்தரக் குழு" (District Level Empowered Committee - DLEC) கூட்டங்களை உடனடியாகக் கூட்டி, நிலுவை வழக்குகளைத் தீர்க்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய வழிகாட்டுதல்களும் காலக்கெடுவும்: நீதிமன்ற வழக்குகள் உட்பட அனைத்தும் பரிசீலனை: இதுநாள் வரை வரப்பெற்றுள்ள காப்பீட்டுக் கோரிக்கைகள் மட்டுமின்றி, காப்பீடு மறுக்கப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவுகள்/அறிவுறுத்தல்களின் கீழ் நிலுவையில் இருக்கும் அனைத்து வழக்குகளும் கட்டாயமாக இக்குழுவின் முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு தீர்வு காணப்பட வேண்டும்.
ஜூலை 31-க்குள் முடிக்க வேண்டியவை: 31.05.2026 வரையிலான காலகட்டத்திற்கு உட்பட்ட, உரிய நேரத்தில் பெறப்பட்டு நிலுவையில் வைக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் DLEC குழுவின் முன் வைக்கப்பட்டு, 2026 ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் தவறியறி முழுமையாகத் தீர்க்கப்பட வேண்டும்.
ஆகஸ்ட் 31-க்குள் முடிக்க வேண்டியவை: 30.06.2026 வரையிலான காலகட்டத்திற்கு உரிய அனைத்து இதர நிலுவைக் கோரிக்கைகளும் 2026 ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதிக்குள் இறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
காலக்கெடு நீட்டிப்பு கிடையாது: நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்த இரு காலக்கெடுவைத் தாண்டி எந்தவொரு மருத்துவக் காப்பீட்டு விண்ணப்பத்தையும் எக்காரணம் கொண்டும் நிலுவையில் வைத்திருக்கக் கூடாது என மிகத் தெளிவாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட சுகாதாரப் பணிகள் இணை இயக்குநர் மற்றும் மாவட்ட கருவூல அலுவலர் ஆகியோர் இணைந்து, இந்த DLEC செயல்முறைகளை உரிய கால அட்டவணைக்குள் முடிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் இக்கூட்டங்களைச் செம்மையாக ஒருங்கிணைக்கும் பொறுப்பு, மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளரிடம் (கணக்கு) [PA (Accounts) to the District Collector] 'நோடல் அதிகாரியாக' ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவுகள் அனைத்தும் "மிகவும் அவசரமானது" (Most Urgent) என வகைப்படுத்தப்பட்டு, அதிகாரிகள் அனைவரும் இந்த காலக்கெடுவை மிகத் துல்லியமாகப் பின்பற்றி, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மருத்துவக் காப்பீட்டு நிலுவைத் தொகைகளை உடனடியாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்காமல் தவித்து வந்த ஆயிரக்கணக்கான அரசு ஊழியர்களும், முதியோர்களான ஓய்வூதியதாரர்களும் பெரும் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.