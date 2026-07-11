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அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! காப்பீடு நிலுவைத் தொகையை வழங்க உத்தரவு

Tamil Nadu Government : அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி. மருத்துவக் காப்பீடு நிலுவைத் தொகையை வழங்க அரசு அதிரடி உத்தரவு. காலக்கெடு இதோ...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:03 AM IST
அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! காப்பீடு நிலுவைத் தொகையை வழங்க உத்தரவு
Image Credit: Tamil Nadu Government insuranceSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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