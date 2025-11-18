பொங்கல் பரிசு ரூ.2000? தமிழக அரசின் மெகா ஜாக்பாட் அறிவிப்பு? யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

வரவிருக்கும் பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இரட்டை மகிழ்ச்சியான செய்திகளை வழங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி, பொங்கல் பரிசாக ரொக்க பணம் வழங்குவது மற்றும் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகையை உயர்த்துவது என இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பொங்கல் பரிசு
கடந்த அ.தி.மு.க ஆட்சியில், பொங்கல் பரிசாக ரூ.1000 ரொக்கமும், பரிசு பொருட்களும் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், தி.மு.க அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, ரொக்க பணம் நிறுத்தப்பட்டு, பொருட்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தன. இந்த பொருட்களின் தரம் குறித்து பொதுமக்களிடையே புகார்கள் எழுந்த நிலையில், வரும் பொங்கலுக்கு ரொக்க பணம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது. தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், மக்களின் அதிருப்தியை போக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு ரேஷன் அட்டைதாரருக்கும் பொங்கல் பரிசாக ரூ.3000 வழங்கலாம் என மூத்த அமைச்சர்கள் முதலமைச்சருக்கு பரிந்துரைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், மாநிலத்தின் நிதிநிலையை கருத்தில் கொண்டு, அதிகாரிகளால் அதிகபட்சமாக ரூ.1000 மட்டுமே சாத்தியம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. இருதரப்பு ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், பொங்கல் பரிசாக ரூ.2000 ரொக்கமாக வழங்கலாம் என்றும், அதற்கான நிதி ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தமிழக அரசின் உயர் மட்ட வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.1500?
பீகார், டெல்லி போன்ற மாநிலங்களில், பெண்களுக்கான நிதி உதவி திட்டங்கள் தேர்தல் வெற்றிகளுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்ததை அடுத்து, தமிழகத்திலும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. தற்போது தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், விடுபட்ட பயனாளிகளையும் ஜனவரி மாதம் முதல் திட்டத்தில் சேர்க்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், அதிகாரிகளுடன் நடத்திய ஆலோசனையில், மகளிர் உரிமைத் தொகையை ஜனவரி மாதம் முதல் ரூ.1500 ஆக உயர்த்தி வழங்கலாமா என்று கேட்டதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. அதிகாரிகளும் இது குறித்த சில ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர். எனவே, பொங்கல் பரிசு அறிவிப்புடன் சேர்த்து, மகளிர் உரிமைத் தொகை உயர்வு குறித்த அறிவிப்பும் எந்த நேரத்திலும் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு அறிவிப்புகளும் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகும் பட்சத்தில், இது தமிழக ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு, குறிப்பாகப் பெண் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு மெகா ஜாக்பாட்டாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
