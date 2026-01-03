English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுடன் பணம் கிடைக்குமா? முக்கிய தகவல் இதோ!

இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுடன் பணம் கிடைக்குமா? முக்கிய தகவல் இதோ!

பொங்கல் பரிசுடன் ரூ.3,000 நிதி உதவியை சேர்ப்பது தொடர்பான திட்டம் தீவிர பரிசீலனையில் உள்ளதாகவும், அதற்காக சாத்தியக்கூறுகளை அரசு ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 3, 2026, 03:48 PM IST
  • பொங்கல் பண்டிகை 2026!
  • இந்த ஆண்டு பண உதவி கிடைக்குமா?
  • முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தமிழர்களின் முக்கிய திருவிழாவான பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பரிசு தொகுப்புடன் பண உதவியும் வழங்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு தீவிரமடைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையின் போது ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு உணவு பொருட்கள் வழங்குவது தமிழக அரசின் வழக்கமாகும். தற்போது வெளியான தகவலின்படி, 2.22 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்க ரூ.248.44 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுப்பில் பச்சரிசி, சர்க்கரை மற்றும் முழு கரும்பு ஆகியவை இடம் பெறவுள்ளன. பொங்கல் பண்டிகைக்கு  முன்னதாக சரியான நேரத்தில் பரிசு தொகுப்புகளை விநியோகிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.  ரேஷன் கடைகளில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க டோக்கன் விநியோக முறை பின்பற்றப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்! தேதி குறித்த தமிழக அரசு.. வாங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க!

பணம் கிடைக்குமா?

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு ரூ.3,000 பணம் வழங்கப்படலாம் என்ற தகவல்கள் பேசப்பட்டு வருகின்றன. முதலமைச்சர் அலுவலகம் மற்றும் நிதித் துறையிடையே இது தொடர்பாக தீவிர பேச்சு வார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பொங்கல் பரிசுடன் ரூ.3,000 நிதி உதவியை சேர்ப்பது தொடர்பான திட்டம் தீவிர பரிசீலனையில் உள்ளதாகவும், அதற்காக சாத்தியக்கூறு மற்றும் யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம் என்று அரசு ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் மூத்த அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். முறையான அமைச்சரவை அனுமதி பெற்ற பின்னரே அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த கால நடைமுறைகள்

முந்தைய ஆண்டுகளில் தமிழக அரசு பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் பண உதவியையும் வழங்கி வந்தது. 2021ல் அதிமுக ஆட்சியில் ரூ.2,500 பணம் வழங்கப்பட்டது, இது இதுவரை அளிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச தொகையாகும். திமுக அரசு ஆட்சியில் இருந்தபோது ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டது. 2024ல் பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் ரூ.1,000 சேர்க்கப்பட்டது, ஆனால் 2025ல் நிதி நெருக்கடியை காரணம் காட்டி பண உதவி நிறுத்தப்பட்டது. இது பரவலான விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியது. 

எதிர்க்கட்சி கோரிக்கை

எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ.5,000 பணம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது ஸ்டாலின் இதே கோரிக்கையை வைத்தார். இப்போது நான் அந்த கோரிக்கையை வைக்கிறேன்" என்று கூறினார். தமிழகம் முழுவதும் 2.22 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்கு தகுதியானவர்கள். அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் சீனி அட்டைதாரர்கள் தவிர அனைவருக்கும் இந்த திட்டம் பொருந்தும்.

புதுச்சேரி அரசின் முயற்சி

புதுச்சேரி அரசு பொங்கல் வேஷ்டி, சேலை திட்டத்தை நிறுத்தி, அதற்கு பதிலாக நேரடி பண அளிக்க உள்ளோம் என்று அறிவித்துள்ளது. ஒற்றை உறுப்பினர் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.500ம், இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட குடும்பங்களுக்கு ரூ.1,000ம் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் ஜனவரி முதல் வாரத்தில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு விநியோகம் தொடங்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதலமைச்சர் ஜனவரி இரண்டாம் வாரத்தில் விநியோகத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக துவக்கி வைப்பார் என்று கூறப்படுகிறது. பொங்கல் பண்டிகை தொடர்பான தயாரிப்புகள் மாநிலம் முழுவதும் வேகமெடுத்துள்ள நிலையில், இறுதி அறிவிப்புக்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | குட் நியூஸ்! பொங்கல் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு.. முன்பதிவு எப்போது? முழு விவரம்

