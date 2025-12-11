பொங்கல் பரிசு விநியோகம்! இந்த தேதியில் வெளியூர் செல்ல வேண்டாம்!

தமிழர்களின் மிக முக்கிய திருநாளான தைப்பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு வழங்கவிருக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையின்போது ரொக்க பணம் வழங்கப்படாதது மக்கள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஆனால், வருகின்ற 2026ம் ஆண்டு தமிழக அரசியலில் மிக முக்கியமான தேர்தல் ஆண்டாக இருப்பதால், இம்முறை பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் பணம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை மக்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | அகவிலை நிவாரணம் 458% உயர்வு! ஓய்வூதியம் கருணைக் கொடை பெறுவோருக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
தேர்தல் களமும் பொங்கல் பரிசும்
2026ம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. ஆளும் திமுக அரசுக்கு இது மிக முக்கியமான தேர்தலாகும். கடந்த 2021 தேர்தலின் போது அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் மற்றும் கடந்த நான்கு ஆண்டுகால ஆட்சியின் செயல்பாடுகளை மக்கள் எடைபோடும் நேரம் இது. எனவே, மக்களின் மனதை வெல்லவும், அதிருப்திகளை சரிசெய்யவும் இந்த பொங்கல் பண்டிகையை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டது. ஆனால், 2025ல் வெறும் பச்சரிசி, சர்க்கரை மற்றும் கரும்பு மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், தேர்தல் ஆண்டான 2026ல் கண்டிப்பாக பெரிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என தலைமை செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ரூ.3,000 முதல் ரூ.5,000 வரை?
தற்போதைய நிலவரப்படி, குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு குறைந்தது ரூ.3,000 வழங்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதே சமயம், இது தேர்தல் ஆண்டு என்பதால், எதிர்க்கட்சிகளின் வியூகங்களை முறியடிக்கவும், வாக்குகளை தக்கவைக்கவும் இந்த தொகையை ரூ.5,000 ஆக உயர்த்தவும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து நிதித்துறையுடன் தீவிர ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்தில் சுமார் 2.20 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர். இவர்களுக்கு ரூ.3,000 வழங்கினாலே அரசுக்கு சுமார் ரூ.7,000 கோடிக்கு மேல் செலவாகும். ஒருவேளை ரூ.5,000 வழங்க முடிவு செய்தால், அது ரூ.12,000 கோடியை தாண்டும். ஏற்கனவே மாநிலத்தின் நிதிநிலை நெருக்கடியில் இருந்தாலும், தேர்தல் வெற்றி முக்கியம் என்பதால் இந்த சுமையை ஏற்க அரசு தயாராகி வருவதாக தெரிகிறது.
பரிசு தொகுப்பில் என்னென்ன இருக்கும்?
- ரொக்க பணத்தை தாண்டி, பொங்கல் வைப்பதற்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களும் இந்த தொகுப்பில் இடம்பெறும்.
- பச்சரிசி மற்றும் சர்க்கரை: தலா ஒரு கிலோ தரமான பச்சரிசி மற்றும் சர்க்கரை வழங்கப்படும்.
- முழு கரும்பு: விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாககொள்முதல் செய்யப்பட்ட 6 அடி உயரமுள்ள முழு கரும்பு வழங்கப்படும். இது விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் உதவும்.
- வேட்டி - சேலை: இலவச வேட்டி மற்றும் சேலை வழங்கும் திட்டமும் வழக்கம் போல செயல்படுத்தப்படும்.
- கூடுதல் பொருட்கள்: இவற்றுடன் முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், பாசிப்பருப்பு மற்றும் நெய் அடங்கிய சிறிய மளிகைத் தொகுப்பும் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
விநியோகம் எப்போது?
பொதுவாக பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி 14 அல்லது 15-ம் தேதிகளில் கொண்டாடப்படும். எனவே, கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க ஜனவரி முதல் வாரத்திலேயே விநியோகத்தை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் மூலம் வீடு வீடாக சென்று டோக்கன்கள் வழங்கப்படும். அந்த டோக்கனில் பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்படும் நாள் மற்றும் நேரம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். கைரேகை பதிவு அல்லது கருவிழி பதிவு மூலம் பொருட்கள் வழங்கப்படும். முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எப்போது?
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை டிசம்பர் மாத இறுதியில் அல்லது ஜனவரி முதல் தேதியில் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் பட்சத்தில், இது தமிழக வரலாற்றிலேயே வழங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பொங்கல் பரிசு தொகையாக அமையும். தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், இந்த 'ஜாக்பாட்' அறிவிப்பு மக்களின் வாக்குகளை அறுவடை செய்யுமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | பொங்கலுக்கு குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.5000! எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி பேச்சு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ