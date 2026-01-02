English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பொங்கல் பரிசு யாருக்கெல்லாம் இல்லை? தமிழக அரசு முக்கிய தகவல்!

பொங்கல் பரிசு யாருக்கெல்லாம் இல்லை? தமிழக அரசு முக்கிய தகவல்!

2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் 2.25 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 2, 2026, 09:33 AM IST
  • பொங்கல் பரிசு 2026.
  • ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு..
  • தமிழக அரசு முக்கிய முடிவு.

Trending Photos

ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க
camera icon7
TET
ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
camera icon7
weight loss
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : வெப்சைட்டில் வந்த புதிய மாற்றம், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : வெப்சைட்டில் வந்த புதிய மாற்றம், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
camera icon9
weight loss
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
பொங்கல் பரிசு யாருக்கெல்லாம் இல்லை? தமிழக அரசு முக்கிய தகவல்!

இந்த ஆண்டு ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கும் ரூ.3,000 ரொக்க பணம் வழங்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆனால் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. ஆரம்பத்தில் ரூ.5,000 ரொக்க பணம் வழங்க திட்டமிடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், நிதி சுமையை கருத்தில் கொண்டு, நிதித்துறை அதிகாரிகள் இந்த தொகையை குறைக்க பரிந்துரைத்ததாக கூறப்படுகிறது. தமிழக அரசின் தற்போதைய கடன் சுமை பல லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ள நிலையில், நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த கவனமான அணுகுமுறை தேவைப்பட்டது. முதலமைச்சர் அலுவலகமும் நிதித்துறையும் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர், இறுதியாக ரூ.3,000 வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் கேஜி கேஜியாக ஓஜி பறிமுதல்: திருப்பரங்குன்றத்தில் நடிகை கஸ்தூரி பேட்டி

2.25 கோடி குடும்பங்களுக்கு பரிசு தொகுப்பு

2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் 2.25 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.3,000 ரொக்கம் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் 1 கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை, முழு கரும்பு, ஏலக்காய், முந்திரி, வேட்டி மற்றும் புடவை போன்றவை அடங்கும். இந்த திட்டத்திற்காக மட்டும் ரூ.248 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக உணவு மற்றும் ஒத்துழைப்புத் துறை வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் பரிசு தொகுப்பில் ரூ.3000 வழங்கப்படுமா என்பது சந்தேகமே.

பொங்கல் பரிசு காலக்கெடு

ஜனவரி முதல் வாரத்தில் பொங்கல் பரிசுக்கான டோக்கன்களை வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஜனவரி 7ஆம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசு தொகுப்புகளை விநியோகிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டத்தின் கீழ் வெளியூரில் பொருட்கள் வாங்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்களும், தங்களது சொந்த ஊரில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் மட்டுமே பொங்கல் பரிசு டோக்கனை பெற்று வாங்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பொங்கல் நிவாரண திட்டத்துடன் இணைந்து, தமிழக அரசு C மற்றும் D பிரிவு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸாக ரூ.3,000 வழங்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.1,000 பொங்கல் பரிசாக வழங்கப்படும். இதற்காக ரூ.183.86 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்க்கட்சியின் கோரிக்கை

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ரூ.5,000 வழங்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த போது ஸ்டாலின் இதே கோரிக்கையை வைத்தார். இப்போது நான் அதே கோரிக்கையை வைக்கிறேன்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக அதிமுக அரசு ரூ.2,500 வழங்கியது. தற்போது ஏப்ரல்லில் தேர்தல் நடக்க இருக்கும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பொங்கல் பரிசை பெறுவதற்கு ரேஷன் கார்டு அவசியம். ரேஷன் கார்டு இல்லை என்றால் பொங்கல் பரிசை பெற முடியாது.

மேலும் படிக்க | சித்தப்பா உடன் உறவு... திட்டிய கணவரை திட்டம்போட்டு கொன்ற மனைவி - கோவை அருகே பகீர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN GovtPongal GiftRation CardMK StalinEdappadi palanisami

Trending News