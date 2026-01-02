பொங்கல் பரிசு யாருக்கெல்லாம் இல்லை? தமிழக அரசு முக்கிய தகவல்!

இந்த ஆண்டு ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கும் ரூ.3,000 ரொக்க பணம் வழங்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆனால் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. ஆரம்பத்தில் ரூ.5,000 ரொக்க பணம் வழங்க திட்டமிடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், நிதி சுமையை கருத்தில் கொண்டு, நிதித்துறை அதிகாரிகள் இந்த தொகையை குறைக்க பரிந்துரைத்ததாக கூறப்படுகிறது. தமிழக அரசின் தற்போதைய கடன் சுமை பல லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ள நிலையில், நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த கவனமான அணுகுமுறை தேவைப்பட்டது. முதலமைச்சர் அலுவலகமும் நிதித்துறையும் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர், இறுதியாக ரூ.3,000 வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
2.25 கோடி குடும்பங்களுக்கு பரிசு தொகுப்பு
2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் 2.25 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.3,000 ரொக்கம் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் 1 கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை, முழு கரும்பு, ஏலக்காய், முந்திரி, வேட்டி மற்றும் புடவை போன்றவை அடங்கும். இந்த திட்டத்திற்காக மட்டும் ரூ.248 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக உணவு மற்றும் ஒத்துழைப்புத் துறை வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் பரிசு தொகுப்பில் ரூ.3000 வழங்கப்படுமா என்பது சந்தேகமே.
பொங்கல் பரிசு காலக்கெடு
ஜனவரி முதல் வாரத்தில் பொங்கல் பரிசுக்கான டோக்கன்களை வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஜனவரி 7ஆம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசு தொகுப்புகளை விநியோகிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டத்தின் கீழ் வெளியூரில் பொருட்கள் வாங்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்களும், தங்களது சொந்த ஊரில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் மட்டுமே பொங்கல் பரிசு டோக்கனை பெற்று வாங்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பொங்கல் நிவாரண திட்டத்துடன் இணைந்து, தமிழக அரசு C மற்றும் D பிரிவு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸாக ரூ.3,000 வழங்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.1,000 பொங்கல் பரிசாக வழங்கப்படும். இதற்காக ரூ.183.86 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்க்கட்சியின் கோரிக்கை
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ரூ.5,000 வழங்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த போது ஸ்டாலின் இதே கோரிக்கையை வைத்தார். இப்போது நான் அதே கோரிக்கையை வைக்கிறேன்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக அதிமுக அரசு ரூ.2,500 வழங்கியது. தற்போது ஏப்ரல்லில் தேர்தல் நடக்க இருக்கும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பொங்கல் பரிசை பெறுவதற்கு ரேஷன் கார்டு அவசியம். ரேஷன் கார்டு இல்லை என்றால் பொங்கல் பரிசை பெற முடியாது.
